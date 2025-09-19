Gen Z và Millennials không chờ đến tuổi 60 mới nghỉ hưu: Xu hướng "nghỉ hưu tạm" lên ngôi

Báo cáo Quality of Life: Affluent Investor Snapshot của HSBC, khảo sát hơn 10.000 người trưởng thành thuộc tầng lớp trung lưu tại 12 thị trường, cho thấy nhiều người đã có xu hướng sắp xếp các giai đoạn nghỉ tạm trong sự nghiệp để tái định hướng hoặc làm mới bản thân.

Theo báo cáo, gần một nửa số người dự định nghỉ hưu tạm sẽ thực hiện từ hai đến ba lần, mỗi lần kéo dài 6–12 tháng. Tuổi trung bình để nghỉ lần đầu là 47. Gen Z và Millennials mong muốn trung bình 3 lần nghỉ trong đời, trong khi Gen X và Baby Boomers lần lượt là 2,9 và 2,8 lần.

Tiến sĩ Cora Pettipas, Chuyên gia Kế hoạch Tài chính và Hưu trí tại HSBC, nhận định việc nghỉ hưu tạm không chỉ là một khoảng nghỉ ngắn giữa sự nghiệp mà phản ánh sự thay đổi trong tư duy. Ngày càng nhiều người chuẩn bị kế hoạch tài chính cẩn thận để có thể nghỉ nhiều lần, coi đây là cơ hội lựa chọn hướng đi mới phù hợp với giá trị cá nhân và nhu cầu gia đình thay vì là sự kết thúc sự nghiệp.

Mức độ chuẩn bị cho việc nghỉ hưu tạm khác nhau giữa các thế hệ. Gen Z là nhóm tự tin nhất, với 77% cho rằng đã chuẩn bị đầy đủ, tiếp theo là Millennials (76%), Baby Boomers (73%) và Gen X (70%). Nguồn tài chính cũng có sự khác biệt. Gen Z tìm đến khởi nghiệp hoặc nguồn thu từ sản phẩm số, mạng xã hội, trong khi Millennials, Gen X và Baby Boomers chủ yếu dựa vào tiết kiệm cá nhân; riêng Baby Boomers còn sử dụng thêm lương hưu hoặc tài khoản hưu trí.

Chi phí cho mỗi đợt nghỉ hưu tạm cũng được cân nhắc rõ ràng. 40% người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ chi đến 100.000 USD cho mỗi lần nghỉ. Một số có kế hoạch chi tiêu cao hơn, đưa mức trung bình toàn cầu lên tới gần 340.000 USD, phản ánh mức độ đầu tư tài chính cho loại hình nghỉ này.

Động lực lựa chọn nghỉ hưu tạm khá đa dạng. Trên phạm vi toàn cầu, 34% mong muốn dành thêm thời gian cho gia đình, 31% tập trung vào sức khỏe, 30% muốn du lịch và khám phá văn hóa mới, 28% theo đuổi đam mê cá nhân, và 25% mong muốn đánh giá lại mục tiêu nghề nghiệp hoặc chuyển hướng công việc. Xét theo thế hệ, Gen Z ưu tiên đam mê và du lịch, còn Millennials, Gen X và Baby Boomers coi trọng thời gian dành cho gia đình và sức khỏe.

Về giới tính, cả nam và nữ đều ưu tiên thời gian bên gia đình, với tỷ lệ nam (35%) cao hơn nữ (33%). Khi lập kế hoạch, phụ nữ thể hiện sự tự tin nhỉnh hơn, với 75% cho rằng họ đủ khả năng chuẩn bị, so với 73% ở nam giới.

HSBC cho rằng với nhiều lựa chọn về lộ trình nghỉ hưu và phong cách sống, nhu cầu đồng hành từ các tổ chức tài chính toàn cầu sẽ ngày càng rõ rệt. Vai trò của dịch vụ tài chính là hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch và quản lý nguồn lực, giúp họ chủ động hơn trong việc chuẩn bị cho các giai đoạn nghỉ hưu tạm trong sự nghiệp.