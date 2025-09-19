Bỏ 800 triệu mua vàng, lãi gần 500 triệu, nhà đầu tư vẫn lo lắng: Đánh thuế có thể khiến giá vàng giảm sâu

Đề xuất đánh thuế trên lợi nhuận từ giao dịch vàng được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa thị trường, hạn chế đầu cơ và tạo công bằng giữa các kênh đầu tư. Tuy nhiên, với nhiều nhà đầu tư cá nhân, thông tin này đã trở thành "cú hích" để nhanh chóng chốt lời, tránh những thay đổi tiềm tàng trong chính sách thuế.

Anh Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, TP.HCM), một nhà đầu tư vàng cá nhân, chia sẻ: "Khi nghe tin về đề xuất đánh thuế thu nhập từ mua bán vàng, tôi cảm thấy khá lo lắng. Tôi mua 10 lượng vàng miếng SJC vào đầu tháng 8/2024 với giá khoảng 80 triệu đồng/lượng. Đến nay, giá vàng đã lên tới hơn 130 triệu đồng/lượng. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định bán ngay để chốt lời phòng trường hợp quy định thuế mới chính thức được áp dụng."

Với mức giá mua vào của các nhà vàng hiện tại là 130 triệu đồng/lượng, anh Hùng thu về khoản lợi nhuận ấn tượng: gần 500 triệu đồng cho 10 lượng vàng, tương đương mức lãi khoảng 63% chỉ trong vòng hơn một năm. "Tôi nghĩ nếu chờ thêm, lợi nhuận có thể cao hơn, nhưng việc đánh thuế có thể khiến giá vàng trong ngắn hạn giảm sâu. Thà chốt sớm còn hơn," anh Hùng chia sẻ thêm.

Chị Trần Thị Mai (45 tuổi, Hà Nội), một nhà đầu tư vàng nhỏ lẻ, cũng có quyết định tương tự. Chị kể: "Tôi mua 3 lượng vàng nhẫn trơn vào đầu năm 2024 với giá 62 triệu đồng/lượng để tích trữ. Khi nghe tin về thuế, tôi lo ngại việc tính thuế trên lợi nhuận sẽ phức tạp, đặc biệt nếu không có hóa đơn mua vàng từ trước. Tôi bán ngay tuần trước, thu về hơn 180 triệu đồng lợi nhuận. Dù tiếc vì giá vàng có thể còn tăng, nhưng tôi không muốn mạo hiểm với các quy định mới."

Theo các chuyên gia, đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân trên lợi nhuận từ giao dịch vàng, như được nêu trong Nghị quyết 278, là một bước đi nhằm "làm trong" thị trường và hạn chế đầu cơ. Tuy nhiên, việc đánh thuế trên lợi nhuận sẽ không dễ triển khai, do khó xác định giá đầu vào, nhất là với các trường hợp mua vàng từ hàng chục năm trước.