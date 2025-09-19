Người phụ nữ ở Quảng Ngãi đi vay tiền để chuyển cho kẻ lừa đảo, gia đình khuyên ngăn không được liền trình báo Công an

Công an xã Đăk Pék tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đào trên không gian mạng. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 15/9, Công an xã Đăk Pék nhận được tin báo về bà D, trú tại xã Đăk Pék, thường xuyên nói chuyện với một tài khoản lạ trên Facebook. Người này tự xưng đang ở nước ngoài và có biểu hiện vay mượn tiền từ nhiều người. Nhận thấy bà D có dấu hiệu bị lừa đảo, gia đình đã khuyên ngăn nhưng không thành công nên trình báo Công an xã Đăk Pék.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt, kịp thời tuyên truyền, giải thích và thông báo những phương thức, thủ đoạn lừa đảo mà đối tượng sử dụng. Nhờ vậy, bà D đã nhận thức được vấn đề và không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Theo lời bà D kể lại, đối tượng này đã kết bạn và nói chuyện với bà được một thời gian. Sau đó, đối tượng này nói rằng mình nhập cảnh vào Việt Nam nhưng bị công an bắt giữ (có gửi hình ảnh đang làm việc với công an) và nhờ bà D chuyển 37 triệu đồng để bảo lãnh. Đối tượng hứa sẽ trả lại tiền sau. Vì quá cả tin và muốn giúp người, bà D đã đi vay mượn tiền nhưng may mắn chưa kịp chuyển. Lực lượng Công an xã Đăk Pék đã can thiệp kịp thời, giúp bà D nhận ra thủ đoạn lừa đảo của chúng.

Qua sự việc trên, Công an xã Đăk Pék khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời mời kết bạn, lời chào hàng với thông tin quá hấp dẫn; không nên cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản cho người lạ; luôn kiểm tra kỹ nguồn tin và không truy cập vào các đường link lạ trên mạng xã hội.

Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh chính xác; cập nhật những kiến thức về an toàn thông tin trên không gian mạng và báo ngay cho lực lượng chức năng khi phát hiện những vụ việc có dấu hiệu lừa đảo để được hướng dẫn, giải quyết.