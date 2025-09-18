Lãi hơn 1 tỷ đồng vì mua vàng từ lúc “giá còn đầu 7”

Giá vàng tăng, cân nhắc trước khi mua là điều dễ hiểu. Nhưng nếu cân nhắc quá lâu, ắt sẽ sinh chần chừ. Đây là tình cảnh chung của không ít những người mua vàng với tư duy kiếm lời trong ngắn hạn, còn với người cần mẫn mua vàng tích sản thì khác. Cứ "kiến tha lâu đầy tổ", hoặc để dành chút đỉnh hàng tháng, đợi đủ tiền mua vàng "thành tấm thành món" thì mua 1 thể.

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một người dùng ẩn danh đã đăng 1 bức ảnh khoe thành quả tích sản của mình. Xem xong, nhiều người thi nhau xin vía!

Coi mà mê

"Em may thật các bác ạ. Giữa năm ngoái, em tiết kiệm được 1 khoản, lúc đó giá vàng có hơn 7 triệu/chỉ. Cầm tiền mặt trong tay em cũng băn khoăn không biết có nên mua vàng không. Nghĩ đi nghĩ lại xong vẫn quyết định cầm tiền đi mua vàng cả. Hôm vừa rồi vàng lên hơn 13 triệu/chỉ thì em quyết định bán hết vàng, mang tiền đi mua đất. Tính sơ sơ cũng lãi được khoảng hơn 1 tỷ mọi người ạ" - Chủ nhân bức ảnh chia sẻ.

Trong phần bình luận của bài đăng, có người bày tỏ sự tiếc nuối vì đã chần chừ quá lâu nên bỏ mất cơ hội mua vàng khi giá vàng còn "trong tầm với", có người tiết lộ bản thân cũng có thói quen tiết kiệm tiền rồi gom lại, mang đi mua vàng và cũng nhờ thế mà thành công mua nhà, mua đất.

Tựu trung lại, tất cả đều đồng tình dù thế nào, vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn nếu người mua giữ được vàng qua nhiều đợt biến động.

Ảnh minh họa

"Mình mua vàng từ hồi giá còn đầu 5 cơ, khoảng 5,4 triệu 1 chỉ ấy mà đến giờ vẫn giữ vì cũng chưa có việc gì lớn, với ban đầu là định mua làm của hồi môn cho con sau này. Nhưng đợt này thấy nhiều người bán vàng mua đất quá, mình cũng hơi băn khoăn. Chắc cố tích góp thêm ít nữa rồi đổi vàng sang đất" - Một người chia sẻ.

"Mua từ lúc giá vàng 7 triệu 1 chỉ mà lúc bán lãi hơn 1 tỷ thì chứng tỏ bác này mua cũng nhiều, khoản tiết kiệm hồi đó cũng không phải ít. Chứ những người có 100-200 triệu thôi mà tất tay lúc này thì kể cũng hơi liều, chia nhỏ ra thì hay hơn" - Một người bày tỏ.

"Đấy cứ nhìn các bác mua vàng rồi bán vàng mua đất là hiểu ngay tại sao ông bà, bố mẹ mình mua được nhà với đất để lại cho con cháu. Như mẹ mình năm nay hơn 70 tuổi, bà mua vàng từ cái thời có 2 triệu rưỡi 1 chỉ mà giữ đến tận giờ luôn đỉnh thật" - Một người kể.

Muốn tiết kiệm - tích sản thành công, có 2 điều phải nhớ!

1 - Kiên trì, bền bỉ quan trọng hơn mức thu nhập

Nhắc tới việc tiết kiệm hoặc tích sản, nhiều người thường nghĩ ngay đến mức thu nhập, khả năng quản lý chi tiêu hay những công cụ đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, yếu tố quyết định một kế hoạch tiết kiệm có thành công hay không, lại là sự bền bỉ và kiên trì.

Tiết kiệm - tích sản không phải là một hành động tức thời mà là một quá trình dài hơi, đòi hỏi tính kỷ luật lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ngay cả khi thu nhập không cao, một người kiên trì vẫn có thể tích lũy được số vốn đáng kể nhờ thói quen nhỏ nhưng duy trì liên tục. Ngược lại, người có thu nhập cao nhưng thiếu bền bỉ thường dễ bỏ cuộc giữa chừng, tiêu xài cảm tính và cuối cùng chẳng để lại khoản tích lũy nào.

Nếu so sánh, có lẽ tiết kiệm - tích sản cũng giống như việc tập luyện thể dục. Không ai khỏe lên chỉ sau một vài buổi tập, mà cần tập đều mới thấy kết quả. Thành quả không đến từ một khoản cắt giảm duy nhất mà từ hàng trăm lần chọn "để dành" thay vì "chi tiêu".

2 - Đa dạng hóa danh mục tiết kiệm

Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng. Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

Ảnh minh họa

Khoản đầu tiên cần có là quỹ dự phòng - Chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

Tiếp theo là khoản đầu tư sinh lời. Bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

Cuối cùng là khoản đầu tư cho bản thân. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.