Đi mua nhà môi giới dở thì khéo miệng, môi giới giỏi thì cứu bạn cả trăm triệu

Có một sự thật phũ phàng khi đi mua nhà lần đầu: căn hộ bạn xem chỉ đẹp bằng đúng lời giới thiệu của môi giới. Họ có thể biến một cái hành lang tối om thành “ấm cúng”, một căn hộ chậm ra sổ thành “giấy tờ sắp xong rồi anh chị ạ”. Và khi bạn còn lúng túng chưa hiểu pháp lý, chưa quen thị trường, họ chính là người quyết định bạn bỏ ra vài tỷ để sống thoải mái hay vài tỷ để ôm cục tức.

Một môi giới giỏi có thể tiết kiệm cho bạn hàng trăm triệu và vô số rắc rối pháp lý. Ngược lại, một môi giới dở chỉ khiến bạn thêm vài sợi tóc bạc. Cách phân biệt đôi khi đơn giản lắm, chỉ cần tinh mắt ở vài tình huống sau.

Ảnh minh hoạ

Lần đầu tôi đi xem nhà cùng một người bạn, môi giới vừa mở cửa đã thao thao bất tuyệt: “Căn này chủ gửi bán gấp, giá hời lắm, anh chị mà chậm là mất ngay”. Nhưng hỏi giấy tờ đâu thì anh ta né sang chuyện “nội thất nhập khẩu xịn xò”. Đó chính là chiêu quen thuộc của môi giới dở: chỉ muốn bạn gật đầu thật nhanh, không để bạn có thời gian hỏi những câu quan trọng.

Trong khi đó, một môi giới tử tế thường làm điều ngược lại. Họ không hứa hẹn mơ hồ, mà thẳng tay đưa bạn bản photo sổ hồng, hợp đồng mua bán. Thậm chí còn chủ động nói: “Căn này phí quản lý hơi cao, anh chị cân nhắc kỹ nhé”. Lúc đó bạn biết mình gặp đúng người bởi không ai dại gì nói ra điểm yếu nếu không thật lòng nghĩ cho khách.

Ảnh minh hoạ

Có người bảo “môi giới nào mà chẳng nói hay”, nhưng sự khác biệt nằm ở lúc bạn hỏi khó. Chỉ cần thử hỏi: “Chủ nhà bán gấp vì lý do gì?” hoặc “Chung cư này có từng dính tranh chấp chưa?”. Người giỏi sẽ trả lời thẳng, người dở thì cười gượng rồi lái sang chuyện… view đẹp nhìn ra công viên.

Mấu chốt là: đừng để bị ru ngủ bởi giọng nói ngọt ngào và áp lực “chốt nhanh”. Hãy nhìn cách họ minh bạch giấy tờ, trả lời câu hỏi, và dám thừa nhận những điểm yếu của căn hộ. Môi giới dở thì khéo miệng, nhưng môi giới giỏi mới là người giúp bạn tránh một quyết định bạc tỷ sai lầm.

Vậy người mua nên làm gì để tự bảo vệ mình?

1. Đừng vội đặt cọc: Hãy luôn mang hợp đồng về đọc kỹ, hoặc nhờ một người có kinh nghiệm/luật sư xem trước khi ký. Một chữ ký vội có thể khiến bạn mất cả trăm triệu.

2. Yêu cầu bằng chứng, không nghe lời hứa miệng: Giấy tờ pháp lý, mức phí, tiến độ ra sổ… đều phải được gửi bản scan hoặc photo, đừng tin câu “để em hỏi lại” hay “sắp có rồi”.

3. So sánh nhiều nguồn: Đừng chỉ xem nhà qua một môi giới duy nhất. Một căn hộ tốt thường sẽ có nhiều môi giới khác nhau rao bán. Đi ít nhất 2-3 vòng để biết mặt bằng giá và cách mỗi người xử lý thông tin.

Ảnh minh hoạ

4. Quan sát cách môi giới phản ứng: Người tử tế thường sẽ khuyên bạn từ chối nếu thấy không ổn. Người chỉ nghĩ tới hoa hồng sẽ luôn tạo áp lực “chốt nhanh kẻo mất”.

Mua nhà lần đầu vốn đã áp lực, bạn không thể kiểm soát mọi thứ, nhưng có thể kiểm soát cách mình làm việc với môi giới. Chỉ cần tỉnh táo thêm một chút, hỏi nhiều hơn một chút và kiên nhẫn so sánh, bạn sẽ tránh được rất nhiều rủi ro.

Nhớ rằng: môi giới dở thì chỉ giỏi chốt lời, còn môi giới giỏi mới thật sự chốt cho bạn một cuộc sống bình yên trong căn nhà của mình.