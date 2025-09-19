Bức ảnh chi tiêu tiết lộ sự thật đáng buồn: Chồng ký xác nhận mỗi ngày, lệch 2k cũng không được!

Nhắc đến chuyện ghi chép chi tiêu, phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng mục đích lớn nhất là để theo dõi dòng tiền hàng tháng, xem đâu là khoản đang dư thừa, từ đó biết đường cắt giảm. Đương nhiên, đó là điều nhiều người đang làm, đang áp dụng. Nhưng thực tế, không phải ai ghi chép chi tiêu cũng vì mục đích đó.

Mới đây trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ đã trải lòng về tình cảnh không mấy vui vẻ của mình. Tờ giấy ghi lại chi tiêu với những dòng chữ có phần nguệch ngoạc của cô, kèm theo chữ ký của chồng và câu chuyện phía sau khiến nhiều người sửng sốt.

Chồng đưa tiền lắt nhắt, tổng khoảng 6-7 triệu/tháng, luôn thắc mắc vợ tiêu gì hết tiền

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết hiện tại cô mới sinh em bé được 5 tháng nên chưa đi làm lại được, cũng không có thu nhập. Toàn bộ chi tiêu gia đình phụ thuộc vào lương của chồng. Mỗi tháng, chồng đưa cho cô 6-7 triệu đồng nhưng không đưa gọn 1 lần, mà chia nhỏ thành nhiều khoản.

"Chồng mình đưa tiền rất lắt nhắt, lúc 1-2 triệu, lúc 3 triệu. Tổng 1 tháng được khoảng 6-7 triệu, nhưng cứ khi nào mình bảo chồng đưa tiền thì chồng đều nói tiêu gì đã hết tiền? Mình đã ghi chi tiêu ra giấy, mỗi ngày chồng đều xem và ký vào nhưng đến lúc hết tiền, bảo chồng đưa thì lại bài ca cũ "sao tiêu gì đã hết?". Có lần còn không đưa, bắt mình xem lại cách chi tiêu, mình bí quá phải vay bà ngoại 500k tiêu tạm…" - Cô vợ trải lòng.

Bức ảnh do cô vợ đăng tải

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người thẳng thắn bày tỏ cảm giác sửng sốt đến mức sợ hãi với tư duy của người chồng trong câu chuyện. Để ý kỹ sẽ thấy có hôm cô vợ mua mì tôm hết 24k và người chồng chú thích phía dưới "mua ít mì tôm thôi".

"Thật sự là có người chồng, người cha như thế này thật luôn? Không thể tin nổi và cũng không hiểu sao mom này chịu được! Đến mức còn phải vay mẹ ngoại 500k thì chắc 2 mẹ con bạn chuyển hẳn về ngoại ở có khi ông bà còn yên tâm hơn đấy, mình nói thật. Chứ ở với người chồng như này căng thẳng lắm, ảnh hưởng cả 2 mẹ con" - Một người thảng thốt.

"Tốt nhất em là không đi chợ nữa, cứ ở nhà hết gì bảo chồng tiện đi làm về thì mua, bỉm sữa cho con cũng thế. Đói 1-2 bữa cũng cố, nhất định không vay ông bà ngoại hay bạn bè người thân để chi tiêu chung. Phải cứng lên thì chồng mới biết tiền đi đâu hết. Có 6-7 triệu 1 tháng thôi, lại còn đang nuôi con nhỏ mà sát sao rồi lại còn ký xác nhận cuối ngày cứ như cả trăm triệu không bằng. Nhiều người đưa cho vợ cũng cả trăm triệu 1 tháng mà còn chẳng đến mức đó, chán thật" - Một người bức xúc.

"Ký nháy như kiểu sếp ký biên bản thanh toán nhân viên trình lên vậy. Rồi cái chỗ tiền bỉm làm tròn 2k cũng không được à? Vén sao cho lại khi mà chồng khắt khe kinh khủng đến mức này, hơn cả đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành nữa" - Một người tinh ý nhận ra.

Vợ chồng bất đồng quan điểm chi tiêu, phải làm sao?

Trong hôn nhân, chuyện tiền bạc luôn là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mâu thuẫn, bởi mỗi người lớn lên trong một môi trường khác nhau, mang theo cách nhìn nhận và thói quen chi tiêu riêng.

Ảnh minh họa

Có người quen tiết kiệm, giữ từng đồng để phòng rủi ro; có người lại cho rằng tiền kiếm ra là để tận hưởng, miễn sao không nợ nần là được. Khi hai luồng tư duy này gặp nhau, bất đồng trong chi tiêu là điều khó tránh khỏi. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ ai đúng ai sai, mà ở cách tìm ra điểm cân bằng để cả hai đều cảm thấy thoải mái và an tâm.

Trước tiên, để giải quyết mâu thuẫn này, vợ chồng cần học cách thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về tiền bạc, thay vì im lặng chịu đựng hay cãi vã vô ích.

Thứ hai, việc thiết lập một kế hoạch tài chính chung là giải pháp thực tế để hạn chế xung đột. Vợ chồng có thể thống nhất chia thu nhập thành ba phần: một phần cho chi phí sinh hoạt cố định, một phần tiết kiệm hoặc đầu tư, và phần còn lại để dành cho nhu cầu cá nhân của mỗi người. Cách làm này vừa đảm bảo an toàn tài chính, vừa tạo không gian tự do, tránh cảm giác bị kiểm soát quá mức.

Ngoài ra, việc đặt ra mục tiêu dài hạn như mua nhà, lo cho con cái học hành hay chuẩn bị hưu trí cũng giúp cả hai có điểm chung để hướng đến. Khi đã có mục tiêu lớn, những tranh cãi nhỏ về việc mua thứ này, sắm thứ kia sẽ giảm đi vì cả hai đều biết ưu tiên của gia đình là gì.

Một yếu tố quan trọng nữa là sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Nhiều người có thói quen kiểm soát từng khoản chi, vô tình biến tiền bạc thành công cụ kiểm soát hôn nhân, khiến tình cảm rạn nứt.

Trên thực tế, sự minh bạch và rõ ràng về thu nhập, chi tiêu sẽ giúp vợ chồng an tâm, nhưng cần đi kèm với niềm tin rằng người kia cũng đang nỗ lực vì lợi ích chung. Nếu xảy ra mâu thuẫn gay gắt, thay vì đổ lỗi. Suy cho cùng, hôn nhân không phải là cuộc thi ai tiết kiệm giỏi hơn, ai chi tiêu ít hơn, mà là hành trình cùng nhau xây dựng một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Do đó, việc tìm được tiếng nói chung trong chi tiêu là bước quan trọng để vợ chồng nuôi dưỡng niềm tin cũng như sự gắn kết.