Đừng mua vàng, bạc nếu chưa sẵn sàng biết những sự thật này

Vàng và bạc thường được nhắc đến như những tài sản mang lại cảm giác an tâm. Nhưng trên thực tế, không phải ai mua kim loại quý cũng cảm thấy nhẹ đầu hơn. Ngược lại, có người càng mua lại càng căng thẳng, ngày nào cũng để ý giá, lo lắng chuyện bán – giữ, thậm chí tiếc nuối vì “giá vừa lên hôm qua”. Vấn đề không nằm ở vàng hay bạc, mà nằm ở việc người mua chưa sẵn sàng cho cách vận hành của chúng.

Kim loại quý chỉ thực sự phát huy vai trò khi bạn có thể mua và… để đó.

Vàng, bạc không dành cho người cần theo dõi mỗi ngày

Khác với các kênh đầu tư ngắn hạn, vàng và bạc không được thiết kế để phản ứng liên tục theo giá. Giá hôm nay lên hay xuống không nói lên nhiều điều, đặc biệt trong ngắn hạn. Nếu bạn mua mà vẫn phải kiểm tra giá mỗi ngày, lo xem có nên bán ra hay không, thì vàng và bạc sẽ nhanh chóng trở thành nguồn áp lực tâm lý.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Khi tài sản khiến bạn không thể “quên đi”, nó hiếm khi mang lại cảm giác an toàn đúng nghĩa.

Càng tính chuyện bán sớm, càng khó giữ được sự bình tĩnh

Một dấu hiệu rất rõ cho thấy bạn chưa phù hợp với vàng – bạc là việc liên tục nghĩ tới kịch bản bán. Bán lúc nào? Bán có bị lỗ không? Có nên chuyển sang kênh khác? Những câu hỏi này xuất hiện càng sớm, mức độ bất an càng cao.

Vàng và bạc cần thời gian để thể hiện vai trò giữ giá. Khi mua mà đã chuẩn bị sẵn tâm thế bán sớm, mọi biến động nhỏ cũng đủ khiến bạn dao động theo.

Kim loại quý không phải nơi để “giữ tiền hộ trong lúc chờ quyết định”

Nhiều người mua vàng, bạc với suy nghĩ tạm gửi tiền ở đó, khi cần sẽ rút ra. Nhưng kim loại quý không phù hợp với vai trò trung gian như vậy. Chênh lệch mua – bán, chi phí liên quan và thanh khoản thực tế khiến việc mua - bán liên tục trở nên bất lợi, đặc biệt nếu không có kế hoạch rõ ràng.

Nếu số tiền đó chưa thật sự “rảnh”, việc đưa vào vàng - bạc rất dễ biến thành gánh nặng tâm lý.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Cảm giác an tâm đến từ sự rõ ràng, không phải từ kim loại

Vàng và bạc không tự tạo ra sự an tâm. Sự an tâm đến từ việc bạn hiểu rõ mình mua để làm gì, giữ trong bao lâu và chấp nhận được mức biến động nào. Khi những câu hỏi này đã có câu trả lời, việc quên đi tài sản mình đã mua là hoàn toàn có thể.

Ngược lại, nếu bạn mua trong trạng thái còn phân vân, chưa rõ mục tiêu, thì dù là vàng hay bạc, cảm giác bất ổn vẫn sẽ theo bạn mỗi ngày.

Khi nào nên mua vàng, bạc?

Chỉ nên mua khi bạn có thể chấp nhận ba điều: không cần dùng tới số tiền đó trong ngắn hạn, không phản ứng theo biến động ngày một và không bị thôi thúc phải bán ra vì cảm xúc. Khi đáp ứng được những điều này, vàng và bạc mới thực sự đóng vai trò là nơi trú ẩn.

Mua vàng, mua bạc không khó. Khó là mua xong rồi có thể để đó và sống tiếp bình thường. Nếu chưa sẵn sàng cho điều này, việc chờ thêm một thời gian trước khi xuống tiền có thể là lựa chọn an toàn hơn.