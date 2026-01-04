Chính thức từ ngày mai (5/1): Đối tượng này không thể mở thẻ ngân hàng!

Quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày mai (5/1): Bắt buộc đối chiếu sinh trắc học khi phát hành thẻ ngân hàng

Thông tư số 45/2025 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mai 5/1.

Theo quy định mới, các tổ chức phát hành thẻ buộc phải siết chặt quy trình nhận biết khách hàng trước khi ký hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ, đặc biệt đối với các giao dịch thẻ thực hiện bằng phương tiện điện tử.

Điều 8 của Thông tư 45 đã sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 16 Thông tư 18, trong đó nêu rõ thẻ ngân hàng chỉ được phép sử dụng cho giao dịch điện tử khi đã hoàn tất việc đối chiếu, đảm bảo khớp đúng giữa giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ là khách hàng cá nhân, hoặc người đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức.

Như vậy: Với đối tượng khách hàng chưa xác thực sinh trắc học, hoặc thông tin giấy tờ tùy thân chưa khớp với thông tin sinh trắc học, sẽ không thể mở thẻ ngân hàng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Việc xác thực sinh trắc học có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức, bao gồm dữ liệu sinh trắc học được lưu trữ trong bộ phận thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước đã được cơ quan Công an xác thực chính xác; xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử do Hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập; hoặc dữ liệu sinh trắc học được tổ chức phát hành thẻ thu thập, kiểm tra trực tiếp để đảm bảo sự khớp đúng với dữ liệu gốc.

Bên cạnh đó, Thông tư 45/2025 cũng bổ sung yêu cầu đối chiếu thông tin thuê bao điện thoại của chủ thẻ hoặc người đại diện hợp pháp khi đăng ký giao dịch trực tuyến, nhằm đảm bảo thông tin người dùng trùng khớp với giấy tờ tùy thân. Đáng chú ý, thông tư mới không còn quy định bắt buộc khách hàng cá nhân là người nước ngoài phải có thời hạn cư trú tối thiểu 12 tháng (360 ngày) để được mở thẻ, thay vào đó, thời hạn sử dụng thẻ sẽ không được vượt quá thời hạn cư trú hợp pháp còn lại tại Việt Nam.

Khách hàng cần làm gì?

Trước những thay đổi có hiệu lực từ ngày mai (5/1), khách hàng cá nhân và tổ chức cần chủ động rà soát lại điều kiện và hồ sơ của mình để tránh việc bị từ chối mở thẻ hoặc không thể sử dụng thẻ cho các giao dịch điện tử.

Với khách hàng là người nước ngoài không sử dụng danh tính điện tử, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, hoặc người sử dụng thẻ căn cước công dân không có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa, dữ liệu sinh trắc học sẽ được đối chiếu thông qua gặp mặt trực tiếp hoặc đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với khách hàng tổ chức, tổ chức phát hành thẻ phải gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp để kiểm tra, xác minh thông tin, trừ một số trường hợp được miễn như cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp niêm yết và các tổ chức thuộc danh sách Fortune Global 500.

(Tổng hợp)