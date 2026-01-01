Chính thức từ hôm nay (1/1/2026): Ngân hàng dừng giao dịch với đối tượng khách hàng này

Từ hôm nay - ngày 1/1/2026, toàn bộ hệ thống ngân hàng chính thức áp dụng quy định mới về giấy tờ định danh khách hàng. Cụ thể: Các ngân hàng tại Việt Nam sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân cho công dân Việt Nam khi thực hiện giao dịch (mở tài khoản, rút tiền, thanh toán, phát hành thẻ) và thay vào đó yêu cầu sử dụng Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, thẻ Căn cước, hoặc Căn cước điện tử (VNeID) để xác thực sinh trắc học, nhằm ngăn chặn gian lận và chuẩn hóa dữ liệu.

Thời gian qua, các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… đã liên tục phát đi thông báo nhắc nhở khách hàng về việc chuẩn hóa dữ liệu định danh nhằm tuân thủ Thông tư 17 và 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước. Và kể từ hôm nay, quy định này chính thức có hiệu lực trên toàn hệ thống.

Từ ngày 1/1/2026: Hộ chiếu không còn được chấp nhận để thực hiện xác minh danh tính hay giao dịch ngân hàng đối với công dân Việt Nam. Những tài khoản trước đây mở bằng Hộ chiếu nhưng chưa cập nhật lại thông tin sẽ bị hạn chế hoặc ngừng các chức năng giao dịch.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Việc chưa chuẩn hóa thông tin có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động tài chính cá nhân. Khách hàng có thể không thực hiện được các giao dịch quen thuộc như rút tiền tại ATM, chuyển khoản online, thanh toán tại quầy, thậm chí là phát hành hoặc quản lý thẻ ngân hàng.

Các ngân hàng khuyến cáo những khách hàng từng mở tài khoản bằng Hộ chiếu cần nhanh chóng mang bản gốc CCCD gắn chip hoặc Thẻ căn cước đến Chi nhánh/Phòng giao dịch để cập nhật thông tin. Một số ngân hàng cũng cho phép cập nhật trực tuyến thông qua ứng dụng ngân hàng số, tùy theo từng hệ thống.

Không chỉ siết chặt về loại giấy tờ, ngân hàng cũng áp dụng nghiêm quy định về thời hạn hiệu lực của CCCD. Trường hợp giấy tờ lưu trên hệ thống đã hết hạn, tài khoản sẽ bị tạm khóa các tính năng rút tiền và thanh toán, bao gồm cả giao dịch tại quầy, ATM và kênh online.

Theo Luật Căn cước 2023, công dân cần đổi thẻ tại các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60. Vì vậy, những người bước sang các độ tuổi này trong năm 2026 được khuyến nghị chủ động làm lại CCCD và cập nhật sớm thông tin tại ngân hàng để tránh gián đoạn dòng tiền và các hoạt động tài chính cá nhân.

(Tổng hợp)