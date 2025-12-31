Tăng hơn 500 điểm trong năm 2025, VN-Index lên đỉnh cao lịch sử

Cụ thể, chốt phiên, chỉ số VN-Index đạt 1784,49 điểm. Tuy mức điểm này chưa vượt qua được đỉnh giá cao nhất mà VN-Index từng có được (1.805,93 điểm ngày 25/12) nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có một năm tăng ấn tượng ở chỉ số với biên độ 40,87%. Mức tăng trưởng này còn mạnh hơn cả năm 2021 (+35,73%) và chỉ đứng sau năm 2017 (+48,03%).

Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2025 (2/1), VN-Index ở mức 1.264,67 điểm. Như vậy, trong 1 năm, chỉ số này đã tăng hơn 500 điểm.

Hôm nay, đóng góp chủ đạo vẫn đến từ cổ phiếu họ Vin gồm: VIC (+4,05%), VHM (+6,04%), VPL (+3,85%), với tổng mức đóng góp khoảng 19 điểm.

Đáng chú ý, trong biên độ tăng hơn 500 điểm cho cả năm 2025 thì VIC và VHM đóng góp 372 điểm. Do VPL chỉ mới lên sàn hồi giữa tháng 5/2025 cũng như VIC và VHM chỉ bùng nổ từ thời điểm này nên sức ảnh hưởng của nhóm Vin còn mạnh hơn ở nửa cuối năm. Cụ thể, từ ngày 14/5 đến hết năm 2025, VN-Index tăng 474,76 điểm thì VIC và VHM đóng góp 309 điểm.

Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, VN-Index tăng gần 18 điểm. (Ảnh minh họa).

Tuy tăng điểm nhưng thị trường hôm nay ghi nhận trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”; số mã giảm 190 mã, áp đảo so với 117 mã tăng và 55 mã đứng tham chiếu.

Nhóm ngành dẫn dắt cụ thể chưa xuất hiện, diễn biến phân hóa rõ rệt. Ngay trong nhóm ngân hàng, HDB tăng hơn 3%, trong khi nhiều cổ phiếu khác chỉ biến động quanh tham chiếu.

Nhóm bất động sản tăng hơn 3% nhờ tác động từ cổ phiếu “họ VIC”.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán hiện hữu tại các cổ phiếu mid-cap như CEO (-2,26%), PDR (-2,06%), DXG (-1,43%), NVL (-1,44%), CII (-2,05%).

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 1,73 điểm về ngưỡng 248 điểm, trong khi đó Upcom-Index tăng 0,22 điểm lên ngưỡng 120 điểm.

Khối ngoại mua ròng 182 tỷ đồng, tập trung vào STB (119 tỷ đồng), KBC (36 tỷ đồng) và HDB (33 tỷ đồng).

Điểm nổi bật của thị trường chứng khoán năm 2025 là sự tập trung ngày càng rõ nét của dòng tiền vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, điển hình như VJC, GEE, GEX, HDB, VPB, VIC... Đây là nhóm cổ phiếu có khả năng đáp ứng tốt các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch – những yếu tố then chốt đối với dòng vốn tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiến gần hơn tới nâng hạng.

Sau cú sốc thuế quan vào tháng 4, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận một nhịp phục hồi mạnh mẽ. Chỉ số VN-Index sau khi lùi sâu về vùng 1.080 điểm đã bứt phá ấn tượng và xác lập mặt bằng đỉnh mới khi vượt mốc 1.800 điểm. Tính theo biên độ, VN-Index tăng hơn 66,6% so với vùng đáy và cao hơn khoảng 42% so với đỉnh năm 2024, qua đó phản ánh rõ vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhịp tăng này.

Đóng góp quan trọng vào mức tăng vượt trội của VN-Index trong năm qua là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Tính từ vùng đáy, cả ba cổ phiếu chủ chốt đều ghi nhận mức tăng bằng lần. Trong đó, VIC là mã tăng mạnh nhất khi thị giá tăng gần 8 lần so với vùng đáy; VHM và VRE lần lượt tăng khoảng 3,3 lần và 2,8 lần. Diễn biến này cho thấy vai trò trụ cột của nhóm cổ phiếu Vingroup không chỉ về mặt tỷ trọng chỉ số, mà còn về khả năng dẫn dắt xu hướng và thu hút dòng tiền lớn trên thị trường.