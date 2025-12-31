"Siêu Thị Số MB" - "Chốt đơn cả thế giới" chỉ với vài chạm ngay trên App MB

Trong nhiều năm, ứng dụng ngân hàng số được định nghĩa khá đơn giản: kiểm tra số dư, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn. Nhưng khi người dùng Việt Nam dành phần lớn thời gian mỗi ngày trên smartphone, kỳ vọng với một ứng dụng đã thay đổi. Thay vì "mỗi nhu cầu – một app", người dùng ngày càng ưu tiên mô hình "một ứng dụng – nhiều tiện ích", nơi mọi trải nghiệm được gom gọn, liền mạch và an toàn.

Trong bối cảnh đó, App MBBank ra mắt "Siêu Thị Số MB" – một không gian số tích hợp đa dạng dịch vụ tiêu dùng, giải trí, học tập và di chuyển ngay bên trong ứng dụng ngân hàng. Đây không chỉ là câu chuyện thêm tính năng, mà là cách MB tái định nghĩa vai trò của ngân hàng trong đời sống số hàng ngày.

Từ ngân hàng số đến nền tảng số: cuộc chơi của Big 5

Một trong những "nỗi mệt mỏi thầm lặng" của người dùng hiện nay là trải nghiệm bị phân mảnh. Để hoàn thành một hành trình đơn giản – từ thanh toán, đặt dịch vụ đến học tập hay giải trí – người dùng thường phải liên tục chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng khác nhau, đăng nhập nhiều lần, nhập lại thông tin và chấp nhận rủi ro bảo mật cao hơn.

"Siêu Thị Số MB" được phát triển để giải quyết chính bài toán đó: giảm app, giảm thao tác, giảm phân mảnh, thay vì chỉ bổ sung thêm tính năng.

Thay vì đứng ngoài các nhu cầu tiêu dùng số, MB chọn cách đưa ngân hàng vào trung tâm của hệ sinh thái. Tại đây, App MBBank không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính cốt lõi, mà đóng vai trò như một nền tảng kết nối – nơi khách hàng có thể tiếp cận nhiều dịch vụ quen thuộc trên cùng một chuẩn thanh toán an toàn, đã được xác thực.

Đây cũng là bước chuyển quan trọng từ mô hình ngân hàng cung cấp sản phẩm đơn lẻ sang mô hình ngân hàng – nền tảng. Trong mô hình này, MB đóng vai trò "hạ tầng niềm tin", đứng ra đảm bảo trải nghiệm liền mạch, bảo mật và nhất quán cho hàng chục triệu người dùng. Với quy mô hơn 33 triệu khách hàng, đây là nền tảng quan trọng để MB củng cố vị thế trong nhóm Big 5 ngân hàng tại Việt Nam.

"Siêu Thị Số MB": ưu đãi không phải đích đến, mà là công cụ tạo thói quen số

Khác với các mô hình "săn deal" quen thuộc trên thị trường, chuỗi ưu đãi trong "Siêu Thị Số MB" không chỉ nhằm tạo lợi ích ngắn hạn, mà được thiết kế như những "cú hích mềm" để người dùng từng bước hình thành thói quen tiêu dùng số ngay trong app ngân hàng.

Các nhóm dịch vụ được lựa chọn đều gắn với nhu cầu thực tế hàng ngày: di chuyển – du lịch, học tập – phát triển bản thân, giải trí và mua sắm thông minh. Thông qua hợp tác với các đối tác công nghệ và dịch vụ như Vietmap, ELSA hay các nền tảng nội dung số, MB tận dụng lợi thế quy mô và uy tín của một ngân hàng lớn để mang lại những ưu đãi có tính "độc quyền", vượt ra khỏi mặt bằng chung của người dùng cá nhân lẻ.

Điểm đáng chú ý là ưu đãi ở đây không đứng riêng lẻ, mà được gắn trực tiếp với hệ sinh thái tài chính cá nhân của khách hàng. Việc thanh toán, kiểm soát chi tiêu và theo dõi giao dịch được thực hiện ngay trong App MBBank, giúp người dùng vừa thuận tiện hơn, vừa minh bạch hơn trong quản lý tài chính.

Theo cách đó, "Siêu Thị Số MB" không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí, mà còn từng bước đưa các hành vi offline truyền thống – vốn phụ thuộc nhiều vào tiền mặt – lên môi trường số với chuẩn an toàn cao hơn.

Khách hàng có thể tiếp cận nhiều dịch vụ quen thuộc trên cùng một chuẩn thanh toán an toàn, đã được xác thực, tránh rủi ro mua hàng online

Trải nghiệm ngay trong App MBBank: ngân hàng trở thành điểm chạm hàng ngày

Thay vì phải tải thêm ứng dụng hay liên kết phức tạp, người dùng chỉ cần mở App MBBank và truy cập mục "Siêu Thị Số MB" để khám phá toàn bộ hệ sinh thái tiện ích đang được triển khai. Các thao tác được thiết kế tối giản, giao diện trực quan, tận dụng tối đa dữ liệu sẵn có để hạn chế việc nhập lại thông tin.

Về dài hạn, khi ngày càng nhiều mảnh ghép dịch vụ được bổ sung, "Siêu Thị Số MB" được kỳ vọng sẽ trở thành lõi trải nghiệm của người dùng với thương hiệu MB – nơi ngân hàng không chỉ xuất hiện khi cần giao dịch tài chính, mà trở thành điểm chạm quen thuộc trong những nhu cầu nhỏ nhất hàng ngày.

Trong kỷ nguyên số, ngân hàng nào sở hữu được "thời gian và sự hiện diện" của người dùng sẽ sở hữu mối quan hệ dài hạn. Với "Siêu Thị Số MB", MB đang cho thấy tham vọng không chỉ là một ngân hàng số, mà là một nền tảng số gắn với đời sống người Việt, nơi tài chính, tiêu dùng và trải nghiệm được gói gọn trong một ứng dụng duy nhất.

