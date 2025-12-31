Sáng 31-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Sáng 31-12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 152,4 triệu đồng/lượng, bán ra 154,4 triệu đồng/lượng – tăng trở lại 200.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các công ty công bố mua vào chỉ còn 147,9 triệu đồng/lượng, bán ra 150,9 triệu đồng/lượng – tăng 400.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng trong nước phục hồi sau một ngày giảm rất mạnh. Mỗi lượng vàng miếng, vàng nhẫn mất hàng triệu đồng chỉ trong 1 ngày, lùi xa khỏi mốc đỉnh xấp xỉ 160 triệu đồng. Dù phục hồi nhưng giá vàng trong nước vẫn đang ở mức thấp nhất từ đầu tháng 12 tới nay.

Giá vàng miếng SJC phục hồi trở lại

Giá vàng trong nước biến động những ngày qua do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, tính tới 9 giờ 30 sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 4.360 USD/ounce, phục hồi hơn 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Còn nếu so với hai phiên trước, giá vàng vẫn giảm rất mạnh và lùi xa khỏi mốc kỷ lục hơn 4.500 USD/ounce.

Dù phục hồi đi lên nhưng giới phân tích cho rằng sức ép chốt lời trong ngắn hạn vẫn còn. Bởi giá vàng đã tăng rất mạnh khoảng 170% trong năm 2025.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết chỉ còn khoảng 138,7 triệu đồng/lượng.