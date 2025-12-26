Đầu năm 2026, nên đổ tiền vào vàng, tiết kiệm hay chứng khoán?

Với vàng, thị trường những ngày cuối tháng 12 ghi nhận giá vẫn neo ở vùng rất cao. Vàng miếng trong nước phổ biến quanh ngưỡng 157–159 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 24K dao động khoảng 154–159 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu và khu vực. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay quanh 4.480–4.500 USD/ounce, duy trì sát vùng đỉnh lịch sử. Diễn biến này cho thấy vai trò trú ẩn của vàng tiếp tục được củng cố trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều yếu tố khó lường.

Ở góc độ tư vấn, vàng phù hợp với những nhà đầu tư ưu tiên bảo toàn giá trị tài sản và phòng ngừa rủi ro lạm phát. Tuy nhiên, việc mua vàng khi giá đã ở vùng cao đòi hỏi tầm nhìn trung – dài hạn và sự chấp nhận biến động trong ngắn hạn. Đây cũng là kênh không tạo ra dòng tiền định kỳ, do đó khó phù hợp với mục tiêu sinh lời đều đặn.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh trước đó. VN-Index lùi về quanh 1.700 điểm, chịu áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù chỉ số giảm điểm, thanh khoản vẫn duy trì ở mức khá, cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà đang dịch chuyển theo hướng chọn lọc hơn.

Về dài hạn, chứng khoán vẫn được đánh giá là kênh có tiềm năng tăng trưởng cao nhất nếu nền kinh tế duy trì đà phục hồi. Tuy nhiên, đây cũng là kênh đòi hỏi nhà đầu tư phải chấp nhận rủi ro biến động, có kiến thức và chiến lược rõ ràng. Giai đoạn cuối năm thường chứng kiến sự phân hóa mạnh, khi cơ hội không nằm ở việc “đánh theo chỉ số” mà ở khả năng lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, dòng tiền ổn định và triển vọng kinh doanh rõ ràng.

Đối với kênh tiết kiệm, mặt bằng lãi suất những ngày cuối năm ghi nhận xu hướng nhích lên. Hiện nhiều ngân hàng đang niêm yết lãi suất quanh hoặc trên 6%/năm cho các kỳ hạn dài, giúp kênh gửi tiền lấy lại sức hút so với giai đoạn trước. Đáng chú ý, một số ngân hàng như PGBank, PVcomBank, Bac A Bank hay VIB đang áp dụng mức lãi suất từ 6–7%/năm cho các kỳ hạn trung và dài hạn, tùy theo kỳ hạn gửi.

Trong bối cảnh nhà đầu tư đề cao sự an toàn và ổn định, tiết kiệm tiếp tục là lựa chọn phù hợp cho phần vốn cần bảo toàn. Tuy vậy, xét trong dài hạn, lợi suất tiết kiệm thường khó vượt lạm phát và khó tạo ra mức tăng trưởng tài sản đáng kể, khiến kênh này phù hợp hơn với vai trò giữ tiền và tạo nền tảng an toàn cho danh mục.

Theo các chuyên gia tài chính, câu trả lời cho bài toán bỏ tiền vào đâu đầu năm 2026 không nằm ở việc chọn duy nhất một kênh đầu tư. Chiến lược hợp lý hơn là phân bổ vốn: duy trì một phần tiết kiệm để đảm bảo thanh khoản và an toàn; phân bổ một tỷ trọng nhất định vào vàng nhằm phòng ngừa rủi ro; và dành phần vốn phù hợp cho chứng khoán để tìm kiếm tăng trưởng dài hạn. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư cân bằng giữa an toàn và cơ hội, đồng thời tạo dư địa linh hoạt cho năm tài chính tiếp theo.