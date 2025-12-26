Mất việc ở tuổi 39, quản lý giấu gia đình đi làm shipper: Phản ứng của vợ khi biết chuyện khiến anh chết lặng

Tô Cường, 39 tuổi, từng là quản lý trung cấp tại một công ty ở thành phố lớn. Đầu tháng 12 vừa qua, anh bất ngờ nhận thông báo bị cắt giảm nhân sự vì “tái cơ cấu bộ máy”. Chỉ sau một đêm, người đàn ông với 15 năm kinh nghiệm rơi vào trạng thái thất nghiệp, trong khi trên vai vẫn là hàng loạt khoản chi cố định mỗi tháng: tiền thuê nhà 12.000 nhân dân tệ (gần 45 triệu đồng), trả góp mua xe 3.500 nhân dân tệ (khoảng 13,1 triệu đồng), học phí lớp múa ballet của con gái hơn 7.000 nhân dân tệ (khoảng 26,2 triệu đồng).

Tô Cường không nói với gia đình rằng mình đã bị sa thải. Mỗi sáng, anh vẫn mặc vest, ra khỏi nhà đúng giờ, nhưng điểm đến không còn là văn phòng. Anh dành thời gian ở thư viện để tìm việc, tham gia các hội chợ tuyển dụng, song hầu như đều nhận được những câu trả lời quen thuộc: “Ứng viên quá tuổi” hoặc “Ngân sách chỉ phù hợp với sinh viên mới ra trường”.

Khi tiền tiết kiệm giảm xuống mức báo động, Tô Cường đăng ký làm shipper giao đồ ăn. Anh thuê một chiếc xe điện cũ, bắt đầu nhận đơn từ sáng sớm đến tối muộn. Thu nhập không ổn định, cường độ làm việc cao, nhưng đó là cách duy nhất để anh tạm thời xoay xở các khoản chi ngắn hạn.

Buổi tối, Tô Cường mang tiền mặt về nhà và nói với vợ rằng đó là “tiền thưởng dự án”. Tuy nhiên, áp lực tài chính ngày càng lớn khiến sự thật khó có thể che giấu. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra khi vợ anh hỏi về tiền nhà, tiền vay mua xe và học phí của con.

Người vợ bật khóc, cho rằng cuộc sống hiện tại hoàn toàn khác với kỳ vọng về một gia đình ổn định. Trong lúc mất kiểm soát, cô đập vỡ chiếc cúp “Siêu anh hùng bố” – món quà con gái từng tặng cho chồng – và nói rằng mình hối hận vì đã kết hôn.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo hàng loạt tranh luận trái chiều. Một bên cho rằng áp lực kinh tế là nguyên nhân trực tiếp khiến gia đình rạn nứt. Bên khác lại cho rằng việc thiếu minh bạch tài chính và không cùng nhau đối mặt khó khăn mới là vấn đề cốt lõi.

Trong bối cảnh thị trường lao động biến động, câu chuyện của Tô Cường phản ánh thực tế mà nhiều gia đình trung lưu đang đối mặt: thu nhập không còn ổn định, nhưng chi phí sinh hoạt cố định vẫn giữ nguyên. Khi tài chính phụ thuộc quá lớn vào một nguồn thu, rủi ro thất nghiệp dễ dàng kéo theo khủng hoảng dây chuyền – từ dòng tiền, tâm lý đến các mối quan hệ trong gia đình.

Vì vậy, bên cạnh việc kiếm tiền, mỗi gia đình cần sớm tính đến quỹ dự phòng, phương án phân tán thu nhập và sự minh bạch tài chính giữa vợ chồng. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng cách một gia đình chuẩn bị và đối mặt với rủi ro tài chính lại có thể quyết định họ đi cùng nhau được bao xa.

