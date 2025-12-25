Chồng quyết biếu Tết nhà nội gấp đôi nhà ngoại, giờ chưa biết sao

Nhà nội biếu 10 triệu, cớ gì nhà ngoại chỉ biếu 5 triệu?

Dạo này tôi hay nghĩ về chuyện sắm Tết rồi biếu Tết. Năm đầu làm vợ, làm dâu, tôi cũng muốn chuẩn bị sớm cho chu toàn. Nhưng điều khó ngờ và cũng khó giải quyết nhất lại nằm ngoài dự đoán: Chồng tôi muốn biếu Tết nhà nội 10 triệu, nhà ngoại 5 triệu. Lý do anh đưa ra nghe qua thì rất đơn giản: Đón Tết ở bên nào thì phải biếu bên đó nhiều hơn chứ!

Anh nói bình thản như thể đó là một quy tắc hiển nhiên, không cần bàn cãi. Còn tôi, càng nghe càng thấy khó chịu, nhưng lại không biết nên phản biện từ đâu cho trọn vẹn.

Thật ra tôi không phải người tính toán từng đồng. Tết đến, tôi cũng muốn 2 bên bố mẹ đều vui, đều cảm nhận được sự quan tâm của con cái. Nhưng chuyện biếu nhà nội gấp đôi nhà ngoại thì khác. Con số ấy làm tôi giật mình. Nó không chỉ là tiền, mà là cách chồng tôi nhìn nhận giá trị của hai bên gia đình.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Bố mẹ tôi không hề khó tính. Thậm chí nếu biết chuyện này, có khi họ còn bảo thôi, biếu bao nhiêu cũng được, miễn vợ chồng tôi êm ấm. Chính điều đó lại càng khiến tôi áy náy, càng nghĩ càng thấy thương bố mẹ nhiều hơn. Tết là dịp sum họp, là lúc nghĩ về gia đình, vậy mà trong lòng tôi lại nặng trĩu vì cảm giác mình đang để bố mẹ đứng sau một “thứ tự ưu tiên” vô hình.

Nói thêm về chồng tôi, anh không phải người xấu. Anh thương bố mẹ, lo cho gia đình bên nội, điều đó tôi hiểu và tôn trọng. Nhưng vấn đề là anh coi đó như chuẩn mực duy nhất. Khi tôi nói rằng tôi muốn biếu hai bên ngang nhau cho công bằng, anh gạt đi, bảo tôi “nhạy cảm quá”, rằng “nhà nào cũng vậy thôi”. Câu nói ấy làm tôi băn khoăn nhất. Thật sự là nhà nào cũng vậy sao, hay chỉ vì người ta quen với cách nghĩ đó nên không ai đặt câu hỏi?

Giờ tính sao?

Điều tôi bức xúc không nằm ở số tiền. Nó nằm ở cảm giác tiếng nói của mình bị xem nhẹ. Tôi không muốn Tết năm nào cũng phải lặp lại cuộc tranh luận này, cũng không muốn con cái sau này lớn lên, vô thức học theo suy nghĩ rằng “nhà nội được hơn nhà ngoại”. Tôi mong một sự cân bằng, không phải để hơn thua, mà để lòng mình nhẹ nhõm.

Mỗi gia đình đương nhiên sẽ có hoàn cảnh riêng, cách ứng xử riêng. Điều quan trọng không phải là theo một “lệ” chung chung, mà là hai vợ chồng có thể ngồi lại, nói với nhau bằng sự tôn trọng. Tôi không đòi hỏi chồng phải lập tức đồng ý, nhưng tôi cần anh lắng nghe, hiểu rằng mong muốn của tôi không phải là ích kỷ, mà là xuất phát từ sự công bằng và tình cảm dành cho bố mẹ mình.

Tôi chỉ mong vợ chồng có thể thống nhất một cách làm mà cả hai đều thấy ổn: Biếu 2 bên như nhau, vậy mà hơn 2 tuần rồi, chồng vẫn lảng tránh. Cứ mỗi lần tôi định nói chuyện nghiêm túc, anh lại kêu mệt, kêu “để lúc khác”.

Càng nghĩ càng chán, nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, có lẽ tôi sẽ tự lấy tiền thưởng Tết bù vào thêm phần biếu nhà ngoại. Nhưng suy cho cùng, đó cũng không phải là cách hay, vì đã là vợ chồng, mọi thứ đều cần thành thật, minh bạch - nhất là trong chuyện tiền bạc…