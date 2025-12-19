Bỏ thưởng Tết, chẳng ham lương tháng 13: Nghỉ việc tầm này có chắc ổn không?

Từ khoảng tháng 10 tới nay, đa số dân văn phòng - đặc biệt là những người đang cảm thấy quá mệt hoặc… chán việc, đều đồng viên nhau: “Thôi cố qua Tết, nhận lương thưởng xong rồi tính”. Đi làm cả năm, tháng lương nhiều nhất chính là kỳ lương có thưởng trước khi nghỉ Tết, không muốn bỏ cũng chẳng có gì khó hiểu.

Dẫu vậy, không phải ai cũng vì tiền thưởng Tết hoặc lương tháng 13 mà cố ép bản thân phải tiếp tục. Với nhóm này, động lực nghỉ việc mãnh liệt hơn tất cả, nhưng thất nghiệp chủ động vào dịp cuối năm xong rồi, hiện tại liệu có ổn như kỳ vọng?

Câu trả lời gói gọn trong 2 từ: “Mỹ mãn”!

Mới đây trên MXH Threads, một cô gái bất chấp mọi lời can ngăn của bạn bè lẫn đồng nghiệp để nộp đơn nghỉ việc ngay đầu tháng 12, đã khẳng định đó là quyết định không thể đúng đắn hơn.

Không phải nghỉ việc để nghỉ ngơi hay nghỉ Tết sớm, mà là muốn tìm môi trường phù hợp hơn. Với mục tiêu như vậy, những người “can” và khuyên cô đừng nóng vội cũng có cái lý riêng của họ, vì ai cũng ngầm đoán thị trường tuyển dụng cận Tết “đìu hiu” lắm. Nhưng sau cùng, những gì cô làm được lại mỹ mãn vô cùng: Tìm được việc mới lương như mơ, thử việc 100% lương!

Nguyên văn bài tâm sự của cô. Nghỉ việc xong tìm luôn được việc mới, mức lương “như mơ”, thử việc 100% lương, còn gì bằng! (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới phần bình luận, nhiều người dành lời chúc mừng cũng như “xin vía” can đảm dám nhảy việc tầm cuối năm. Đa số đều đồng tình: Mình đi làm, bản thân mình mệt ra sao, công việc chưa phù hợp thế nào, mình là người rõ nhất. Thế nên quyết định nghỉ việc, chỉ cần mình suy nghĩ và có sự chuẩn bị kỹ càng là đủ.

Vân Anh - Cô gái sinh năm 2004, hiện đang sinh sống tại TP.HCM cũng là một trường hợp không hề hối hận khi nghỉ việc dịp cuối năm. Lý do đương nhiên không nằm ngoài dự đoán: Bản thân đã có sự chuẩn bị về cả mặt tài chính lẫn “những việc phải làm” sau khi nghỉ việc, nên chẳng có gì để phải hoang mang hay bấp bênh.

Cô cho biết: “Mình quyết định nghỉ việc vì bản thân muốn dành thời gian đi học thêm các kỹ năng, chứng chỉ cần thiết, cũng như phát triển các kế hoạch cá nhân khác. Thế nên từ khoảng 4-5 tháng trước đó, mình đã chuẩn bị rất kỹ, tiết kiệm được 6 tháng tiền sinh hoạt phí, mình mới nộp đơn xin nghỉ việc.

Ngày đầu tiên chính thức thất nghiệp, mình cũng cảm thấy hơi là lạ, vì trước đó đã quen với đời sống công sở quá rồi. Nhưng cũng chỉ mất vài ngày để làm quen và bắt tay vào thực hiện những dự định cá nhân đã vạch ra”.

Vân Anh còn tiết lộ thêm rằng khi còn đi làm, tháng nào cô cũng đều đặn trích 10-20% tiền lương để tiết kiệm, và cố định dành 10% cho quỹ dự phòng. Phần còn lại, cô chia đều cho việc chi tiêu cố định, vui chơi mua sắm và phát triển bản thân.

Vân Anh (Ảnh: NVCC)

Vì có sự chuẩn bị kỹ trước khi nghỉ việc - đặc biệt là vào dịp cuối năm, nên Vân Anh không có nhiều nuối tiếc ngoại trừ đúng 1 việc: Không học đầu tư từ sớm hơn!

“Nếu được thay đổi 1 điều trong giai đoạn chuẩn bị nghỉ việc, chắc chắn mình sẽ học đầu tư. Trước đó thì mình chỉ tiết kiệm tiền mặt thôi, đây cũng là điều khiến mình hối tiếc nhất trong năm nay” - Vân Anh bộc bạch.

Học được gì từ những chia sẻ của 2 cô gái này?

Có người nghỉ việc xong hối hận, nhưng cũng có người nghỉ việc xong thì “cuộc sống sang trang mới” - có thể là tìm được công việc với mức lương và môi trường tốt hơn, hoặc cũng có thể là tận hưởng quãng thời gian theo đuổi các mục tiêu cá nhân - giống như Vân Anh.

Vậy tựu trung lại, đâu là những việc chúng ta nên làm và buộc phải chuẩn bị trước khi ký vào đơn xin nghỉ việc và gửi cho sếp?

1 - Tường tận lý do khiến mình muốn nghỉ, đừng nghỉ chỉ vì “chán”!

“Chán việc” là cảm giác rất phổ biến, đặc biệt ở những giai đoạn cao điểm cuối năm khi khối lượng công việc dồn dập, áp lực tăng cao và tâm lý so sánh mình với “người ta”. Tuy nhiên, chán việc không đồng nghĩa với việc nên nghỉ.

Bởi cảm giác chán việc có thể chỉ là tạm thời khi bước vào giai đoạn “deadlines cực căng”, hoặc đơn giản là vì đã lâu rồi, bản thân chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Thế nên nếu nghỉ việc chỉ để thoát khỏi cảm giác chán nản này, khả năng cao là không lâu sau đó, chúng ta sẽ rơi vào vòng lặp: Rảnh rỗi sinh hoang mang, rồi lại thành ra hối hận vì muốn đi làm lại nhưng cũng chẳng biết công việc thế nào mới “đúng ý mình”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Bởi vậy, trước khi quyết định nghỉ việc, thiết nghĩ đây là 2 câu hỏi mỗi người buộc phải tự tìm ra đáp án.

Câu hỏi đầu tiên: Mình đang không hài lòng điều gì, điều đó có thể cải thiện nếu ở lại không?

Câu hỏi thứ hai: Nếu nghỉ việc, mục tiêu tiếp theo của mình là gì?

2 - Phải có quỹ dự phòng

Sự bình thản hoặc cảm giác “mỹ mãn” sau khi nghỉ việc không đến từ may mắn, mà đến từ sự chuẩn bị trước đó, và tài chính là yếu tố không thể thiếu.

Quỹ dự phòng là yếu tố quyết định trực tiếp cảm xúc của bạn sau khi nghỉ việc. Giống như Vân Anh, cô có thể tập trung học tập, theo đuổi các mục tiêu cá nhân khi thất nghiệp vì đã chuẩn bị sẵn 6 tháng chi phí sinh hoạt, ngoài ra còn một khoản tiết kiệm “nho nhỏ” khác.

Việc tách biệt quỹ dự phòng với quỹ tiết kiệm không chỉ là “lớp đệm tâm lý” để chúng ta tập trung làm điều mình thích sau khi nghỉ việc, mà còn là yếu tố đảm bảo các khoản tích lũy khác không bị rút ra chỉ để trang trải cuộc sống khi thu nhập về 0.

3 - Lên kế hoạch cụ thể cho giai đoạn hậu nghỉ việc

Nộp đơn nghỉ việc khi chưa hình dung được cuộc sống sau đó sẽ ra sao, khả năng cao cuối cùng chỉ còn lại hai từ: Hối hận.

Nghỉ việc mà không có kế hoạch chẳng khác nào bước vào một khoảng trống, thời gian hoặc là lê thê đằng đẵng vì chẳng biết làm gì, hoặc là trôi đi trong vô nghĩa không tạo ra điểm “highlight” nào đáng nhớ. Dù thế nào thì cũng đều lãng phí cả!

Kế hoạch hậu nghỉ việc không cần quá chi tiết, nhưng phải đủ cụ thể để mỗi ngày trôi qua đều có mục tiêu. Đó có thể là thời gian dành cho học tập, tìm việc, xây dựng dự án cá nhân hoặc cải thiện sức khỏe tinh thần. Khi đã có kế hoạch, việc nghỉ việc không còn là “dừng lại”, mà là chuyển sang một nhịp sống khác chủ động và có định hướng hơn.