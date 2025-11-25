Đằng sau quyết định nghỉ việc

Phần lớn chúng ta đi làm đều là để kiếm tiền, đó là điều rõ ràng chẳng có gì phải bàn cãi. Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi nhiều người nghỉ việc, vì muốn tìm “bến đỗ” mới phù hợp hơn về cả môi trường lẫn mức lương, và các chế độ đãi ngộ đi kèm.

Tuy nhiên, lý do nghỉ việc chưa bao giờ chỉ dừng lại ở đó. Có người không chán công ty, cũng không phải không cần tiền, nhưng cuối cùng, họ vẫn quyết định nghỉ việc. Tại sao vậy?

Nghỉ việc, đơn giản vì muốn nghỉ ngơi

Con người mà, ai cũng có lúc mệt thôi, đi làm cũng thế. Bạn càng chăm chỉ, nỗ lực cống hiến, thì bạn sẽ càng mệt nhanh hơn những người cứ tàng tàng làm việc chỉ làm đúng những gì được giao chứ không bao giờ làm hơn hay chủ động học hỏi gì.

Ảnh minh họa

Mới đây trên MXH Thread, một cô gái 33 tuổi đã trải lòng và thắc mắc về vấn đề tương tự. Cô cho biết sau nhiều năm làm việc liên tục, dự định hiện tại của cô là sang năm 2026 sẽ nghỉ việc, dành chọn 1 năm để nghỉ ngơi, lang thang du lịch, làm những điều mình thích.

Dẫu vậy, cô vẫn còn băn khoăn, sợ rằng mình sẽ hối hận sau quyết định này, vì ai chẳng biết thị trường lao động còn khó khăn, nghỉ việc thì dễ chứ tìm việc thì không!

“Năm 2026 là mình 33 tuổi rồi. Chưa chồng, không con, nên mình tính nghỉ việc xả hơi 1 năm… Mình muốn hỏi những bạn từng nghỉ việc thời gian dài như vậy, khi đi làm lại các bạn có bị hoang mang không? Nghỉ xong thì mọi người được và mất gì?” - Cô viết.

Dưới phần bình luận, nhiều người chia sẻ trải nghiệm cùng những quan điểm trái chiều. Có người đã nghỉ việc để nghỉ ngơi vài tháng tới cả năm, và thấy đó là quyết định “đúng nhất cuộc đời”; và cũng có người cảm thấy hối hận, nghỉ việc rồi mới nhận ra mình thực sự không hợp với việc… chơi cả ngày.

Quyết định nghỉ việc để nghỉ ngơi, có người hài lòng, có người hoang mang, có người lại hơi chán… (Ảnh chụp màn hình)

“Tháng 3/2025 mình nghỉ, nộp đơn từ ngay sau Tết ấy mà còn gần 1 tháng bàn giao mới chính thức nghỉ. Trước đó mình lên kế hoạch kỹ lắm, nhất là khoản tiền nong vì định nghỉ nửa năm là ít nhất, nhưng chơi đâu đó được có hơn 2 tháng tí là lại lật đật đi tìm việc, may cũng tìm được công ty ổn.

Nghĩ lại thì mình không thấy hối hận, chỉ là mình nhận ra lúc mệt thì mình nghĩ mình phải nghỉ thật lâu, nhưng chưa chắc mình đã phù hợp với việc cả ngày chỉ có ngồi chơi đâu ấy, nên tốt nhất vẫn cứ có 1-2 việc phụ trong lúc nghỉ việc full-time thì mới đỡ chán được” - Một người chia sẻ.

“Mình đây, nghỉ việc xong 3 tháng đầu thấy mình sướng như tiên, sau đó thì bắt đầu thấy hơi chán, đến tháng thứ 5 thì thấy hơi lo sợ không xin được việc do bạn bè kêu thất nghiệp nhiều quá, nên cũng đi rải CV, giờ sang tháng thứ 8 rồi vẫn đang chưa tìm được việc, túc tắc sống bằng mấy công việc freelance… Nghĩ lại thì cũng chẳng biết bản thân có hối hận không nữa, nói chung cũng khó miêu tả lắm” - Một người bộc bạch.

“Mình nghỉ đã 3 năm, trong thời gian đó thì vẫn túc tắc làm thêm việc này việc kia. Giờ 34 tuổi muốn đi làm lại cho ổn định, nhưng tìm việc ở tuổi này cũng là 1 vấn đề gì đó khá đau đầu và nan giải đấy bạn ạ” - Một người kể.

Quyết định “nghỉ việc để nghỉ ngơi”, cần chuẩn bị những gì để không hối hận?

Mỗi chúng ta sẽ có một kỳ vọng khác nhau với việc “nghỉ ngơi”, cũng như mục tiêu về công việc, sự nghiệp. Thế nên nghỉ ngơi xong có hối hận hay không, thực ra cũng là điều khó nói, khó tìm được đáp án hay lời khuyên chung cho tất cả. Phàm là mọi sự trên đời, cứ phải làm rồi mới biết kết quả ra sao.

Chỉ có điều, nếu có sự chuẩn bị kỹ càng, khả năng sai số, hối hận sẽ giảm đi phần nào. Quyết định nghỉ việc để nghỉ ngơi cũng không phải ngoại lệ.

Vậy cần chuẩn bị những gì?

1 - Quỹ dự phòng đủ trang trải cuộc sống trong thời gian nghỉ ngơi

Nghỉ việc để nghỉ ngơi nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại là một quyết định khá “nặng” về mặt tài chính, đặc biệt là với những người chỉ có 1 nguồn thu nhập duy nhất. Vì khi ấy, nghỉ ngơi đồng nghĩa với thu nhập về 0, mà tiền ăn, tiền nhà, tiện điện nước,... vẫn phải chi hàng ngày, hàng tháng.

Ảnh minh họa

Thế nên nếu dự định nghỉ việc để “xả hơi”, ngoài chuẩn bị tiền đi chơi hoặc tiền làm thứ mình thích, đừng quên xây dựng một khoản dự phòng tương đương với thời gian bản thân dự tính sẽ rời khỏi thị trường lao động.

Tùy mức chi tiêu của mỗi người mà khoản dự phòng này sẽ khác nhau. Ví dụ trung bình mỗi tháng, bạn cần khoảng 8-9 triệu để trang trải các chi phí cơ bản, thì khoản dự phòng nghỉ việc trong vòng 6 tháng nên là 48-54 triệu, hoặc nhiều hơn thì đương nhiên càng tốt. Bởi cũng không thể loại trừ trường hợp có việc phát sinh ngoài dự kiến trong khoảng thời gian này.

2 - Một (vài) công việc phụ, không chỉ để có thêm thu nhập, mà còn để “không lụt nghề”

Nhiều người nghĩ nghỉ việc là ngừng làm việc, nhưng sự thật là cơ thể và tinh thần của chúng ta có thể nghỉ, còn kỹ năng nghề nghiệp thì không nên “nghỉ” quá lâu. Thế nên phương án tốt nhất vẫn là tìm thêm 1 (vài) công việc freelance.

Tùy vào mong muốn và thời gian rảnh mà bạn có thể lựa chọn công việc phụ phù hợp trong giai đoạn này, để đảm bảo bản thân vẫn có thời gian nghỉ ngơi chứ không “căng đét” như khi còn làm văn phòng. Bên cạnh đó, có việc để làm cũng là có thêm thu nhập, thêm ngân sách để phục vụ cho mục đích nghỉ ngơi. Quan trọng hơn cả, nếu tính nghỉ trong thời gian 1 năm hoặc hơn, việc duy trì cáccông việc phụ còn giúp CV không bị trống - Một yếu tố không nên lưu tâm nếu vẫn muốn quay lại làm văn phòng.

Tựu trung lại, mong muốn nghỉ ngơi là điều hoàn toàn chính đáng, nhưng có chuẩn bị vẫn hơn. Bởi suy cho cùng, chẳng ai muốn rong chơi xong rồi lại “đau đầu” vì hết tiền, vì tìm việc mà chẳng chỗ nào nhận.