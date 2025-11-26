Mệt cũng đừng dại nghỉ việc: Có cách tốt hơn, đỡ thiệt mình!

Ai đi làm lâu rồi - khoảng 5,6 năm liên tục sẽ hiểu: Chắc chắn không thể tránh được những khoảng thời gian bản thân rệu rã, mệt mỏi kinh khủng. Một bên là deadlines chồng chất, một bên là suy nghĩ "hay nghỉ xừ cho khỏe", giằng xé vô cùng!

Nhưng thời điểm này, khi làn sóng sa thải còn chưa lắng xuống, không phải ai cũng dám quả quyết mạnh dạn trình đơn xin nghỉ việc. Vậy chẳng lẽ cứ phải chịu đừng cảm giác kiệt quệ đến ám ảnh này sao?

Câu trả lời là không! Trong cái khó, ló cái khôn. Dân văn phòng đã tìm ra "lối thoát mới" cho tình trạng burn-out của mình mà chẳng cần nghỉ việc.

"Micro - Retirement": Một kỳ nghỉ phép dài ngày, hướng đi giải được nhiều thế khó!

Ở phía bên kia bán cầu, Micro - Retirement là khái niệm mới được dân công sở "nâng như nâng trứng". Hiểu nôm na, thay vì xin nghỉ việc khi cảm thấy mệt quá, họ mạnh dạn xin nghỉ phép dài ngày.

Khái niệm "kỳ nghỉ phép dài ngày" có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, tùy vị trí mỗi người đảm nhiệm, cũng như cách họ thương lượng với cấp trên.

Sức hút của kỳ nghỉ phép dài ngày đang lan rộng ra mọi độ tuổi, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi chỉ 21% nhân viên trên toàn cầu cảm thấy gắn kết thực sự với công việc của mình, theo báo cáo Gallup.

Gen Z là thế hệ thích thú nhất với hình thức nghỉ phép này. Họ tìm đến kỳ nghỉ dài ngày để tránh kiệt sức, tìm lại niềm vui thực sự trong công việc cũng như cuộc sống.

Michael Edwards - Giám đốc Tập đoàn Explore Worldwide (Anh) nhận định về xu hướng xin nghỉ phép dài ngày của dân công sở: "Không phải ai cũng đủ già hoặc đủ tài chính để nghỉ hưu sớm, khi sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của họ "kêu cứu". Cuộc sống và công việc thì ngày càng áp lực, cạnh tranh nên thậm chí nhiều người còn không dám cho phép bản thân được nghỉ. Nhưng nếu cứ gồng gánh như vậy, sẽ đến lúc họ suy sụp hoàn toàn, muốn cố cũng không được hoặc thậm chí phải đánh đổi nhiều thứ quý giá khác.

Một kỳ nghỉ phép dài ngày là cứu cánh, là phúc lợi xứng đáng, nhưng đương nhiên không phải cho tất cả nhân sự bởi mức độ cống hiến của từng người là khác nhau" .

Chấp nhận gián đoạn thu nhập để quay lại khi đã sẵn sàng

Đề xuất và được duyệt một kỳ nghỉ phép dài ngày đã là điều không phải ai cũng làm được, vì như Michael Edwards chia sẻ: Đây không phải phúc lợi dành cho tất cả.

Nhưng kể cả đã được duyệt kỳ nghỉ "xả hơi", người lao động vẫn phải đối mặt với một khó khăn khác: Gián đoạn thu nhập trong trường hợp số ngày xin nghỉ dài gấp nhiều lần số ngày phép trong 1 năm.

Vậy làm sao để kỳ nghỉ dài ngày thật sự hiệu quả và không kéo theo nhiều mối lo khác?

Trước hết, cần đảm bảo khả năng tài chính ổn định, có quỹ dự phòng đủ chi tiêu trong thời gian nghỉ. Nhiều người còn giữ một công việc phụ hoặc tham gia dự án ngắn hạn để "giữ nghề", đảm bảo không bị gián đoạn năng lực chuyên môn.

Tiếp theo, hãy chuẩn bị tâm lý và kế hoạch rõ ràng : Nghỉ dài để làm gì, mình muốn học hỏi hay trải nghiệm điều gì, và sẽ quay lại công việc như thế nào? Đây là những điều mỗi người phải tự làm rõ.

Nếu thực hiện đúng cách, kỳ nghỉ dài ngày không chỉ giúp bạn hồi phục thể chất và tinh thần, mà còn tạo cơ hội nhìn lại mục tiêu cuộc sống, khám phá sở thích cá nhân và nuôi dưỡng những trải nghiệm đáng nhớ. Nó không phải là sự trốn tránh, mà là cách thông minh để duy trì năng lượng, đam mê và niềm vui trong công việc cũng như đời sống cá nhân.

Với những người đang cảm thấy kiệt sức và áp lực, kỳ nghỉ dài ngày là một giải pháp vẹn cả đôi đường: Được nghỉ mà vẫn giữ được công việc, thứ đánh đổi duy nhất chỉ là một khoảng thời gian không có thu nhập. So với quyết định nghỉ việc vì quá mệt, một kỳ nghỉ phép dài ngày - nếu được duyệt, vẫn có lợi hơn cho chính mình. Bởi lúc này, nghỉ việc thì dễ nhưng tìm được quay trở lại thị trường lao động thì khó khăn hơn nhiều.

