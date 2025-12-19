Bị trừ KPI vì chậm trả lời sếp đêm cuối tuần, tôi chịu 1 năm rồi tìm việc mới

21h15 thứ Bảy, điện thoại rung trên bàn ăn khi tôi đang nghe 3 người bạn hăm hở "chém gió" trong buổi hẹn ở quán. Trong nhóm công việc, sếp hỏi một chi tiết nhỏ trong báo cáo đã gửi từ chiều thứ Sáu. Tin nhắn đến liên tục với các câu hỏi gay gắt được lặp lại liên tục khiến tôi phải tập trung cao độ để trả lời, lát sau ngẩng lên thì thấy cả bàn lặng ngắt, vẻ mặt ai nấy như bị tôi phá đám. Một người ngán ngẩm: " Hẹn được đã khó mà lần nào cũng thế ".

Sáng thứ Hai, trong buổi họp ngắn đầu tuần, tôi bị nhắc tên vì phản hồi chậm, tinh thần trách nhiệm chưa cao, đi kèm hình phạt trừ điểm KPI tháng. Quả thật hôm trước vì mải nói chuyện với bạn nên khi tôi cầm điện thoại lên thì đã có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

"Thời gian phản hồi tin nhắn không được quá 15 phút, bất kể là ngày nghỉ hay đêm khuya", quy định này được sếp đưa ra trong cuộc họp. Hết giờ làm việc, chúng tôi được rời công sở, nhưng vẫn phải duy trì liên lạc và trao đổi trong khoảng thời gian còn lại, dù là ngày nghỉ hay cuối tuần. Kịp thời trả lời tin nhắn ngoài giờ làm việc trở thành một tiêu chí đánh giá năng suất.

Sếp bảo, trong thời đại công nghệ, ai cũng luôn cầm điện thoại bên mình, và kết luận: "Anh chị không trả lời thì chỉ có thể là cố ý muốn bở qua tin nhắn của tôi" .

Nhân viên không có thời gian nghỉ ngơi thực sự khi luôn lo lắng không biết bao giờ sếp nhắn tin giao việc. (Ảnh minh họa: iStock)

Chúng tôi đi làm đều xác định nhiều lúc phải tăng ca, phải nhận nhiệm vụ hoặc họp hành trao đổi trong ngày nghỉ, giữa đêm khuya, và việc duy trì kết nối cũng là cần thiết. Tuy nhiên, việc phải luôn "canh" điện thoại ngay cả trong những lúc đang phải tập trung vào các việc cá nhân hay trong lúc riêng tư nhất khiến tôi không lúc nào được thư thái, và yêu cầu tuyệt đối không chậm của sếp cũng khó tuân thủ hoàn toàn. Chỉ cần mải làm một việc gì đó, tôi hoàn toàn có thể rời tâm ý khỏi chiếc điện thoại một khoảng thời gian.

Rồi những lúc phải bỏ dở việc quan trọng đang làm để lao ra vồ lấy cái điện thoại khi nghe âm báo tin nhắn đặc thù và đọc thấy một vấn đề mà sếp để mai mới hỏi cũng chẳng chết ai cả, tôi thực sự ức chế.

Vốn rất thích cái cảm giác cùng người yêu hay nhóm bạn thân đi xem phim nhưng tôi lại hay từ chối, vì thường xuyên xảy ra cảnh: Đang trong rạp thì điện thoại rung lên bần bật; tôi phải lò dò chen qua giữa các hàng ghế đầy người, khi quay lại chẳng những một lần nữa gây khó chịu cho họ mà còn không theo nổi diễn biến của phim, tiếp tục quấy rầy khán giả khi thì thầm hỏi đứa bạn bên cạnh để biết chuyện gì vừa xảy ra trên màn ảnh.

Quy định không được ngắt kết nối, phải phản hồi ngay khiến tôi không bao giờ thực sự được nghỉ ngơi, trong đầu là chuỗi thông tin, cảm xúc liên quan đến công việc tiếp nối triền miên. Và chậm phản hồi một chút, tôi bị trừ KPI - số điểm mà nếu muốn được cộng thì phải có thành tích ghê gớm lắm.

Chịu đựng một năm, tôi quyết định nghỉ việc để bảo vệ sức khỏe và nguồn năng lượng của bản thân, cũng như lòng ham thích đối với công việc. Tôi lặng lẽ tìm chỗ làm mới có cách quản lý phù hợp hơn và nhanh chóng chuyển qua.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng khốc liệt, nhiều nhân viên trẻ như tôi thường rơi vào cái bẫy của sự "kiên trì cực đoan", lo sợ rằng nghỉ việc là biểu hiện bản thân thiếu bền bỉ hoặc khó có kiếm việc mới. Tuy nhiên, biết cách chủ động nghỉ đúng lúc thực chất là một kỹ năng để bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất trước môi trường công sở không phù hợp.

Tôi dừng lại khi thấy sức khỏe tinh thần của mình sa sút với các dấu hiệu như kiệt sức, khó ngủ, mất ngủ kéo dài, hay ốm vặt và cảm giác ám ảnh lo sợ, căng thẳng ngày càng tăng khi nhìn chiếc điện thoại rung trên bàn hoặc âm báo tin nhắn của nhóm công việc vang lên trong ngày nghỉ. Tôi biết cơ thể mình đang phát tín hiệu cấp cứu.

Nhiều vị sếp luôn than phiền "người trẻ bây giờ thiếu nhiệt huyết", "hơi tí là nghỉ việc"; "làm việc không có lửa"... Nhưng nhiệt huyết là nguồn tài nguyên hữu hạn, nếu cứ khai thác dồn dập mà không cho nó thời gian tái tạo thì sẽ sớm cạn kiệt; và ngọn lửa nào cũng cần oxy, cần nhiên liệu để tiếp tục cháy... Nếu được ngắt kết nối một cách tương đối ngoài giờ làm việc, chắc rằng ngọn lửa ấy sẽ cháy được mạnh và bền bỉ hơn.