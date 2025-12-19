Giá bạc thỏi hôm nay ngày 19/12

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giảm, niêm yết ở mức 2.436.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.511.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm 54.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 49.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 64.110.000 đồng/thỏi (mua vào) và 66.060.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:53 ngày 19/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng lên 64,9 USD một ounce.

Giá bạc giảm xuống dưới 65 USD/ounce khi các nhà đầu tư phản ứng với dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tăng với tốc độ chậm nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ đầu năm 2021, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm tới.

Thị trường đang định giá khoảng 25% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 1 và gần như chắc chắn sẽ có một đợt cắt giảm vào tháng 4. Trong khi đó, rủi ro địa chính trị vẫn là tâm điểm chú ý, khi Mỹ tiến hành tạm dừng các chuyến hàng dầu mỏ bị trừng phạt của Venezuela sau vụ bắt giữ tàu chở dầu và triển khai quân sự tuần trước, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định các yêu sách lãnh thổ kiên quyết ở Ukraine bất chấp những nỗ lực ngoại giao tăng cường của Mỹ.



Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire), các nhịp giảm ngắn hạn hiện nay chưa làm thay đổi xu hướng chủ đạo của thị trường. Ngược lại, giới đầu tư đang xem đây là cơ hội để tái cơ cấu vị thế mua, khi chưa xuất hiện yếu tố cơ bản đủ mạnh gây áp lực giảm sâu. Ông cho rằng xu hướng chính của bạc vẫn nghiêng về tăng, hướng tới các mốc tâm lý cao hơn.

Thực tế, kể từ tháng 2/2024, giá bạc đã bước vào chu kỳ tăng kéo dài và tương đối bền vững, khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của kim loại này như một tài sản trú ẩn và đầu cơ trong bối cảnh dòng tiền toàn cầu tìm kiếm kênh sinh lời thay thế.

Trong ngắn hạn, các đợt điều chỉnh được đánh giá chủ yếu mang tính kỹ thuật và có thể tạo nền cho nhịp tăng tiếp theo. Ngưỡng 70 USD/ounce đang trở thành mốc tâm lý quan trọng, trong khi vùng 62,5 USD/ounce được xem là hỗ trợ đáng chú ý nếu áp lực điều chỉnh gia tăng.