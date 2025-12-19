Giá vàng hôm nay 19/12: Giảm nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng cao

Giá vàng thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn đứng ở ngưỡng cao sau khi áp lực lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt nhiều hơn dự kiến trong tháng trước.

Thị trường vàng bật tăng mạnh trong phiên giao dịch, sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất tại Mỹ được công bố. Vàng giao ngay gần nhất được giao dịch ở mức 4.332,10 USD/ounce, giảm nhẹ 0,13% trong ngày.

Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư của Northlight Asset Management cho biết, dữ liệu lạm phát tốt hơn nhiều so với kỳ vọng. Tất nhiên, đây chỉ là dữ liệu của một tháng và có thể sẽ còn biến động trong các tháng tới, nhưng mối lo chính của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - những người do dự trong việc tiếp tục cắt giảm lãi suất - là lạm phát có tính dai dẳng và sẽ không hạ nếu họ tiếp tục hạ lãi suất. Ở thời điểm này, điều đó dường như không còn đúng nữa.

“ Trong khi năm tới chắc chắn sẽ mang đến những thách thức mới, thì từ nay đến cuối năm, vẫn còn dư địa để thị trường tăng cao hơn khi lợi nhuận doanh nghiệp đang tăng, GDP tăng trưởng và lạm phát (ít nhất là hiện tại) vẫn được kiểm soát ,” ông Chris Zaccarelli nói thêm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 19/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 154,4 - 156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151 triệu đồng/lượng (mua) và 154 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 154,5 - 156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.331 USD/ounce, giảm 07USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

RBC dự báo giá vàng sẽ chủ yếu giao dịch trong khoảng từ 4.500 đến 5.000 USD/ounce vào năm 2026, với giá có xu hướng nghiêng về mức cao hơn trong nửa cuối năm. Mặc dù khả năng lặp lại đợt tăng giá mạnh mẽ năm 2025 là không cao, các nhà phân tích cho rằng rủi ro giảm giá dường như bị hạn chế, với mức hỗ trợ mạnh mẽ xuất hiện ở mức cao hơn nhiều so với trước năm 2024.

“ Trong bối cảnh bất ổn, vàng đã chứng tỏ được giá trị của mình trong suốt năm qua, và nếu như tình trạng bất ổn không biến mất, chúng tôi cho rằng nền tảng chiến lược của vàng cho thấy xu hướng ít trở ngại nhất là đi ngang hoặc tăng cao hơn ”, ông Christopher Louney cho biết trong báo cáo.

Cũng trong báo cáo triển vọng chính thức năm 2026, các nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets cho biết họ dự đoán giá vàng sẽ đạt đỉnh điểm trong nửa đầu năm, với mức giá trung bình là 4.600 USD/ounce, tăng 5% so với ước tính trước đó. Ngân hàng này dự báo giá trung bình cả năm sẽ ở mức khoảng 4.550 USD/ounce, tăng 3% so với dự báo trước đó.

James Stanley - chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex cho rằng, xu hướng ngắn và trung hạn của thị trường vàng thế giới vẫn rất tích cực. Theo đánh giá kỹ thuật, giá vàng đang trong xu hướng đi lên. Khi vùng kháng cự đáng kể duy nhất còn lại chỉ là đỉnh lịch sử trước đó, rủi ro điều chỉnh sâu là không lớn.

Daniel Pavilonis - nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures nhận định, vàng đang thể hiện sức mạnh tương đối vượt trội sau nhịp điều chỉnh cuối tuần, các yếu tố nền tảng hỗ trợ cho đà tăng giá của kim loại quý nhìn chung chưa thay đổi.