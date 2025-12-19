Anh shipper tiết kiệm được 4,2 tỷ sau 5 năm, được gọi là ‘vua giao hàng’: ‘Tôi làm việc 13 tiếng/ngày, 7 ngày tuần, không chi gì ngoài nhu yếu phẩm cơ bản’

Một người làm nghề giao đồ ăn ở Trung Quốc đã tiết kiệm được 1,12 triệu nhân dân tệ (160.000 đô la Mỹ, khoảng 4,2 tỷ đồng) trong 5 năm qua và nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng.

Zhang Xueqiang, 25 tuổi, đến Thượng Hải làm công việc giao hàng cho một nền tảng lớn vào năm 2020. Quyết định này được đưa ra sau khi cửa hàng ăn sáng do anh và bạn mình điều hành ở quê nhà Trương Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) đóng cửa. Sau phi vụ này, anh mắc nợ 50.000 nhân dân tệ (7.000 đô la Mỹ).

Vào cuối tháng 11, Zhang đã đăng tải một video lên mạng xã hội cho thấy anh đã kiếm được 1,4 triệu nhân dân tệ từ công việc giao hàng trong 5 năm qua. Anh đã trả hết nợ và sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt, anh tiết kiệm được 1,12 triệu nhân dân tệ, Zhang nói với báo Xinmin Evening News.

Zhang đến với nghề giao hàng sau khi thất bại trong việc mở quán ăn sáng tại quê nhà.

“Tôi không có khoản chi tiêu nào khác ngoài những nhu yếu phẩm cơ bản hàng ngày,” Zhang cho biết. “Tôi làm việc khoảng 13 tiếng một ngày, bảy ngày một tuần. Ngoài ăn và ngủ, tôi dành toàn bộ thời gian để giao đồ ăn cho khách hàng”, anh nói. Anh chỉ nghỉ vài ngày trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Zhang bắt đầu làm việc lúc 10 giờ 40 phút sáng và kết thúc lúc 1 giờ sáng ngày hôm sau. Để đảm bảo đủ năng lượng, anh này ngủ 8,5 tiếng mỗi ngày. Anh cho biết thường hoàn thành hơn 300 đơn hàng mỗi tháng, mỗi đơn hàng mất trung bình 25 phút. Tổng cộng, quãng đường giao hàng của anh lên tới 324.000 km.

Các đồng nghiệp của Zhang gọi anh là “Thần vĩ đại” hay “Vua giao hàng”.

Đây là "thành tích" giao hàng của Zhang sau 5 năm.

“Anh ấy không nói nhiều, chỉ chuyên tâm vào việc giao đồ ăn. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đi bộ; anh ấy luôn chạy,” một đồng nghiệp tên Yan, giám đốc trạm giao hàng ở quận Minhang, Thượng Hải, nơi Zhang làm việc, nói với truyền thông.

“Trong ngành của chúng tôi, một người lao động có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách làm việc chăm chỉ. Zhang là một trường hợp hiếm hoi vừa làm việc cực kỳ chăm chỉ lại vừa tiết kiệm,” Yan nói.

Zhang cho biết anh chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng vì anh hài lòng với thành tích của mình. “Sau tất cả, tôi đã trả hết nợ và tích lũy được một khoản tiết kiệm lớn nhờ làm việc chăm chỉ,” Zhang nói.

Anh cho biết dự định sẽ dùng 800.000 nhân dân tệ (113.000 đô la Mỹ) để mở hai cửa hàng bán đồ ăn sáng ở Thượng Hải trong nửa đầu năm sau. “Lần trước tôi thất bại. Tôi muốn thử lại lần nữa,” anh ấy nói.

Anh tiết kiệm được khoản tiền tương đương 4,2 tỷ đồng.

Câu chuyện của Zhang đã gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Bạn thật tuyệt vời. Bạn là thần tượng của tôi,” một người theo dõi trực tuyến nói.

“Bạn là một tấm gương tốt cho giới trẻ. Từng đồng bạn kiếm được đều là nhờ làm việc chăm chỉ,” một người khác nói.

Nhưng cũng có những ý kiến trái chiều: “Đừng học theo anh ta. Thu nhập của anh ta là do đánh đổi cả tính mạng”, một người khác nói.