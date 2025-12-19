Xổ số miền Nam: Giải độc đắc tiếp tục trúng ở TPHCM khiến mạng xã hội "dậy sóng"

Từ tối 18 đến sáng 19-12, trên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số và khách hàng đã "dậy sóng" vì giải độc đắc của xổ số miền Nam tiếp tục trúng tại TPHCM.

Giải độc đắc của vé số Tây Ninh trúng tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thúy Hòa

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 393219) của vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 18-12, được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc những vé đầu tiên là đại Thúy Hòa ở phường Thủ Dần Một, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở Bến Cát, TPHCM.

Đây cũng là đại lý đã đổi thưởng giải độc đắc (dãy số 416982) của vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 12-12.

Trước đó, giải độc đắc (dãy số 831747) của vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 14-12, cũng trúng tại TPHCM. Nơi bán trúng giải độc đắc vé số Kiên Giang là đại lý vé số Thịnh Phát ở phường Linh Xuân, TPHCM.

Ngày 12-12, giải độc đắc của vé số Bình Dương cũng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Hoàng Anh Phú Quý

Đến ngày 17-12, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 401557) cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phát Tài ở TPHCM.

Do giải độc đắc liên tục trúng tại TPHCM nên rất nhiều người tỏ ra bất ngờ lẫn thích thú. Trong đó, nhiều người đã vào trang facebook của các đại lý bán trúng độc đắc để "xin vía".

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.