Vươn mình sau trúng số: Trúng số gần 24 tỷ đồng, người phụ nữ "ngất xỉu" ngay trên sân khấu

Sự kiện hi hữu và đầy kịch tính này đã diễn ra vào đầu năm 2024, cụ thể báo Thanh niên dẫn nguồn tờ New York Post đưa tin vào ngày 2/1/2024. Một phụ nữ tại bang Bắc Carolina, Mỹ, đã khiến hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp phải thót tim khi ngã lăn ra sàn nhà ngay trên sóng truyền hình, ngay sau khi hay tin mình chính thức trở thành triệu phú USD đầu tiên nhờ trúng xổ số Powerball trong năm mới.

Người phụ nữ may mắn ấy là bà Pamela Bradshaw. Chỉ ít phút sau thời khắc giao thừa, bà Bradshaw đã sụp xuống vì quá sốc sau khi được người dẫn chương trình nổi tiếng Ryan Seacrest xướng tên trong một chương trình truyền hình trực tiếp trao giải.

Khoảnh khắc nghẹt thở bắt đầu khi ông Seacrest đầy phấn khích công bố: "Pamela, cô đã là một triệu phú!" Ngay lập tức, bà Bradshaw bật nhảy lên vì vui sướng tột độ, nhưng chỉ trong tích tắc, bà đổ sụp xuống sàn nhà. Toàn bộ trường quay như nín thở. Sau khi được ông Seacrest và con gái mình, cô Joanna Hinson, giúp đỡ đứng dậy, bà Bradshaw vẫn chưa hết bàng hoàng, liên tục hét lên vì bất ngờ và được con gái ôm chầm lấy, chia sẻ niềm hạnh phúc vỡ òa.

Trúng số gần 24 tỷ đồng, người phụ nữ "ngất xỉu" ngay trên sân khấu. Ảnh minh họa: AI

Ông Seacrest cũng tiết lộ một chi tiết thú vị: bà Bradshaw đã hứa sẽ chia sẻ một phần tiền trúng thưởng cho cô con gái. Ngoài giải thưởng 1 triệu USD, bà Bradshaw còn may mắn nhận được một chuyến du lịch sang trọng 4 ngày 3 đêm tới New York. Điều đặc biệt là theo thông tin từ Công ty Xổ số Bắc Carolina (NC Lottery), bà Bradshaw chưa từng đặt chân đến New York và cũng chưa từng đi máy bay trước đây, khiến chuyến đi này càng trở nên ý nghĩa hơn.

Theo trang Pháp luật Việt Nam, bà Bradshaw là một trong năm người may mắn trúng giải Powerball 1 triệu USD trong năm đó. Chia sẻ về những dự định sắp tới với số tiền "khủng" này, bà Bradshaw cho biết ước mơ giản dị nhất của mình là mua một căn nhà riêng: "Tôi rất thích có ngôi nhà riêng của mình và cảm thấy an toàn khi ở đó. Không cần phải cầu kỳ hay to lớn gì, chỉ là một ngôi nhà nhỏ hoặc một nơi có một hay 2 phòng ngủ".

Ước mơ bình dị này càng khiến câu chuyện của bà Pamela Bradshaw trở nên chân thực và gần gũi hơn với nhiều người.