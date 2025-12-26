Mua chung cư 1 tỷ rưỡi, 5 năm lãi gấp 3: Vợ chồng Hà Nội tiết lộ “không ăn hàng, quần áo chủ yếu mua đồ cũ”

Hòa chung không khí tổng kết năm - khoe thành tựu, mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ 28 tuổi cũng trải lòng về những gì 2 vợ chồng đã phấn đấu được trong 5 năm về chung 1 nhà.

Mặc dù nhấn mạnh rằng bản thân không giàu hơn ai, nhưng nghe những gạch đầu dòng cô liệt kê, tất cả đều phải thốt lên “sao mà khiêm tốn quá”.

Cụ thể sau 5 năm lập gia đình, vợ chồng cô có 1 căn chung cư mua từ năm 2025 - giá 1,5 tỷ đồng, giờ tăng lên khoảng 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn 1 ô tô hơn 500 triệu, khoảng 3 cây vàng, 500 triệu đầu tư sinh lời ổn định, và tiền dự phòng ốm đau cũng như khoản để dành cho con học đi học.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Cô bộc bạch: “Bọn em mua nhà năm 2020 với giá 1,5 tỷ và trong tay có đúng 500 triệu là tiền chồng em dành dụm trước đó. Còn lại là vay ngân hàng. Tiền mừng cưới với vàng cưới, bọn em cũng bán hết để trả nợ mua nhà. Xong khoản nợ đó, bọn em tiếp tục dành dụm tiền sinh con.

2 đứa em luôn sống trong tâm thế tiết kiệm, làm ra đồng nào phải giữ được đồng ấy. Cuộc sống gia đình rất giản dị, cơm canh hoa quả theo mùa, cuối tuần thì có đi chơi ở ngoài, ngoài ra không cà phê, không trà sữa cũng không đồ hiệu hay đu concert.

Em còn tận dụng mỗi lần về quê là sẽ mua rau củ quả, thịt cá ở quê cho rẻ để mang lên Hà Nội. Hàng ngày em dậy sớm nấu cơm trưa, làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Em và chồng cũng hiếm khi ăn hàng quán, trừ những dịp đi cùng công ty. Quần áo có mua 1 vài bộ mới, còn lại là em đi lựa đồ second-hand mặc lâu dài và cũng bảo vệ môi trường. Mỹ phẩm em cũng có sài, chủ yếu sẽ là những đồ phổ thông, hạn chế make up vừa đỡ tốn thời gian vừa đỡ tốn tiền.

Hiện tại con em cũng đã hơn 3 tuổi nhưng thấy mức sống ở Hà Nội khá đắt nên em cũng chưa sẵn sàng sinh thêm em bé, mặc dù mỗi tháng tổng thu nhập 2 vợ chồng khoảng 70-80 triệu tuỳ tháng”.

Phía dưới bài đăng, đa số đều trầm trồ với nỗ lực tiết kiệm, tậu tài sản và chuẩn bị các quỹ tài chính của gia đình này. Song, cũng không ít người cho rằng vợ chồng cô đang hơi khắt khe với khoản chi tiêu - hưởng thụ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

“Cái nào cũng được nhưng riêng khoản không đi cà phê, trà sữa trong khi lương gần trăm triệu thì mình nghĩ đó không phải là tiết kiệm mà là hơi hà tiện. Có thể đó không phải sở thích của bạn nhưng ý là mình cũng nên đầu tư, hưởng thụ chút chứ. Thu nhập chừng đó thì áp lực công việc, làm lụng cũng không ít mà nhìn đâu cũng thấy tiết kiệm thôi, thiếu phần chăm sóc bản thân quá” - Một người bày tỏ.

“Nói chung là tuỳ quan điểm thôi, nhưng phải công nhận bạn này tiết kiệm giỏi, kiếm tiền cũng giỏi. Còn nhu cầu chi tiêu hưởng thụ cá nhân thì mỗi người mỗi khác, có người chỉ cần nhìn số dư tiết kiệm, vàng trong két sắt,... là thấy vui rồi, chả cần hưởng thụ gì khác nữa” - Một người chia sẻ.

“Em vun vén rất giỏi luôn ấy, chúc mừng vợ chồng em. Bây giờ em có thể nghĩ đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống hơn, lập thêm cái quỹ đi du lịch chẳng hạn, hưởng thụ 1 chút trước khi bước vào lần làm mẹ thứ 2. Với cũng nên đầu tư vào sức khỏe và ngoại hình của mình, phụ nữ mà, đẹp rồi thì đẹp nữa vẫn tốt chứ đi đâu mà thiệt” - Một người động viên.

Làm sao cân bằng giữa tiết kiệm và hưởng thụ?

Sai lầm phổ biến của nhiều người là xem tiết kiệm và hưởng thụ như hai thái cực đối lập, phải hy sinh cái này để có cái kia. Thực tế hoàn toàn không hề như vậy.

Nhưng phải làm sao để hưởng thụ trong khả năng, không ảnh hưởng tới ngân sách của các khoản chi tiêu cũng như các mục tiêu tài chính dài hạn khác?

1. Tách bạch rõ ràng giữa “tiết kiệm bắt buộc” và “hưởng thụ có kế hoạch”

Tiết kiệm bắt buộc là những khoản không thể đụng tới: quỹ dự phòng, tích lũy dài hạn, đầu tư, chuẩn bị tiền nuôi con,... Phần này nên được trích ra ngay khi có thu nhập, coi như “chi phí cố định”. Khi phần nền tảng đã vững, việc dành một khoản riêng cho hưởng thụ vừa giúp bạn cân bằng ngân sách, vừa không lo “hụt tiết kiệm”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Hưởng thụ ở đây không cần xa xỉ, mà là những chi tiêu giúp tái tạo năng lượng tinh thần: một chuyến du lịch ngắn, một buổi cà phê thư giãn, hay đơn giản là mua thứ mình thích mà không phải cân đo đong đếm quá nhiều. Khi đã có quỹ riêng, hưởng thụ không còn là phá vỡ kỷ luật, mà là một phần của kế hoạch tài chính.

2. Chuyển từ tư duy “tiết kiệm bằng cách cắt bỏ” sang “tiết kiệm thông minh để sống thoải mái hơn”

Tiết kiệm cực đoan thường đi kèm cảm giác thiếu thốn kéo dài, dễ khiến chúng ta mệt mỏi và có thể nảy sinh ham muốn chi tiêu bù đắp về sau.

Một hướng tiếp cận cân bằng hơn là tối ưu chi tiêu thay vì cắt giảm mọi thứ. Ví dụ: Bạn vẫn có thể chi cho cà phê hay du lịch, nhưng chọn mức chi phù hợp với ngân sách. Thay vì không bao giờ chi tiêu hưởng thụ, hãy đặt câu hỏi: khoản chi này có thực sự mang lại niềm vui, sức khỏe hoặc trải nghiệm đáng nhớ không? Nếu có, đó là khoản chi xứng đáng.

3. Xem hưởng thụ như một khoản đầu tư dài hạn cho sức khỏe và tinh thần

Đừng quên rằng sức khỏe và tinh thần cũng là tài sản. Làm việc cường độ cao mà thiếu sự đầu tư chăm sóc, có thể khiến sức khỏe sa sút, ảnh hưởng ngược lại đến khả năng kiếm tiền. Vì vậy, một mức hưởng thụ hợp lý nên được xem như một khoản đầu tư: đầu tư cho sức khỏe, cho mối quan hệ gia đình, cho niềm vui cá nhân. Khi nhìn theo hướng này, việc chi tiêu hưởng thụ không còn là hoang phí, mà là cách để duy trì năng lượng cũng như động lực kiếm tiền.