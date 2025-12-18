Giá bạc hôm nay, 18-12: Người mua bạc "đút túi" 30% tiền lời chỉ trong 1 tháng

Ngày 18-12, giá bạc miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) giao dịch mua vào 2,487 triệu đồng/lượng, bán ra 2,547 triệu đồng/lượng, tăng thêm 42.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý đẩy giá bạc miếng lên mức cao hơn nhiều, ở chiều mua vào vượt 2,5 triệu đồng, lên tới 2,501 triệu đồng/lượng, chiều bán ra 2,578 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục mới.

Với bạc thỏi loại 1 kg, các công ty cũng giao dịch ở mốc đỉnh mới. Bạc thỏi Phú Quý được bán ra lên tới 68,7 triệu đồng/kg; trong khi bạc thỏi SBJ bán ra cũng xấp xỉ 68 triệu đồng, đồng loạt tăng thêm 1 triệu đồng mỗi kg so với hôm qua.

Giá bạc tăng sốc trong thời gian ngắn

Giá bạc trong nước tăng liên tiếp những ngày qua, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chỉ trong vòng 1 tháng, giá bạc đã tăng tới 30%, mức tăng kỷ lục của một loại tài sản. Không ít người tiếc vì trót bán sớm khi giá bạc điều chỉnh giảm hồi đầu tháng 11.

Còn nếu tính từ đầu năm tới nay, giá bạc tăng 120%, gần gấp đôi mức tăng của giá vàng. Đà tăng sốc của giá bạc đang tạo "cơn sốt" với các nhà đầu tư trong nước, nhiều người hỏi mua bạc nhưng các công ty chỉ nhận đặt hàng, thanh toán trước và giao bạc sau 1-3 tháng tới.

Trên thị trường quốc tế, bất chấp những cảnh báo tăng nóng, bạc vẫn liên tục lập đỉnh mới.

Tới đầu giờ chiều nay, giá bạc giao ngay trên sàn quốc tế ở mức 66,5 USD/ounce, vùng cao nhất từ trước tới nay. Trong phiên, có thời điểm giá bạc chạm tới 66,8 USD/ounce.

Bất chấp dấu hiệu đang ở vùng mua quá mức và tăng nóng, giá bạc vẫn tăng mạnh trong những ngày qua.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,12 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước khoảng 480.000 đồng.