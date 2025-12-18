Người đàn ông Hà Tĩnh bất ngờ được yêu cầu hoàn trả gần 60 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng mà mình không hề mở

Theo Công an xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, chiều ngày 17/12/2025, ông N.V.A. (sinh năm 1963, trú tại thôn Bắc Văn, xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) đến trình báo trong trạng thái lo lắng về việc bị một đối tượng gọi điện thoại lừa đảo.

Theo trình báo, đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là "đồng chí Triết – Trưởng Công an xã", thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ủy quyền cho Công an xã Đồng Tiến làm việc với ông A liên quan đến việc thông tin cá nhân của ông bị sử dụng để mở tài khoản tại Ngân hàng ACB, chi nhánh phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào ngày 18/6/2025, với số tiền 59.850.000 đồng.

Đối tượng còn bịa đặt rằng số tiền này liên quan đến một đường dây lừa đảo và yêu cầu ông A hợp tác cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng đưa ra để "hoàn trả", tránh phải ra Hà Nội làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy ông A có biểu hiện hoang mang, cán bộ Công an xã Đồng Tiến đã kịp thời trấn an, xác minh và khẳng định số điện thoại liên hệ không phải của đồng chí Triết. Đồng thời, cán bộ Công an xã giải thích rõ đây là thủ đoạn giả danh lực lượng Công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, yêu cầu ông A tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo bất kỳ hướng dẫn nào từ các số điện thoại lạ.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích cụ thể, ông A đã hiểu rõ bản chất vụ việc, yên tâm và gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an xã Đồng Tiến vì đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giúp người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên điện thoại và không gian mạng.

Công an xã Đồng Tiến khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không tin các cuộc gọi tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để "xác minh", "phục vụ điều tra". Khi có nghi vấn, cần liên hệ ngay Công an địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh