Sau khi tải xuống một ứng dụng, cụ bà đến ngân hàng mở tài khoản, chuẩn bị nạp tiền thì công an xã có mặt, phối hợp với nhân viên LPBank xác minh giao dịch

Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 13/12/2025, qua công tác nắm tình hình và đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Công an xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ngân hàng Liên Việt Post Bank (LPBank) kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo đối với công dân trên địa bàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động vì Nhân dân phục vụ.

Cụ thể, bà Hoàng Thị Sợi, trú tại thôn 5, xã Bát Xát, đến Ngân hàng Liên Việt Post Bank với mục đích mở tài khoản ngân hàng. Nguyên nhân xuất phát từ việc bà Sợi tin theo các nội dung quảng cáo trên mạng xã hội, bị các đối tượng dụ dỗ tham gia ứng dụng có tên "Tabao" với lời hứa hẹn nạp tiền làm nhiệm vụ mỗi ngày sẽ nhận lợi nhuận từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/ngày. Theo hướng dẫn của các đối tượng, bà Sợi dự định nạp số tiền 2.900.000 đồng để tham gia thực hiện nhiệm vụ trên ứng dụng này.

Ngay khi nắm bắt thông tin, cán bộ Công an xã Bát Xát đã phối hợp với nhân viên ngân hàng trực tiếp tuyên truyền, giải thích rõ các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay, đặc biệt là hình thức lừa đảo thông qua các ứng dụng "làm nhiệm vụ online", đánh vào tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập nhanh, lợi nhuận cao của người dân. Qua đó, bà Hoàng Thị Sợi đã nhận thức rõ đây là ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tự nguyện dừng việc mở tài khoản và không thực hiện nạp tiền, kịp thời tránh được nguy cơ thiệt hại về tài sản.

Công an xã có mặt, phối hợp với nhân viên LPBank xác minh giao dịch

Qua vụ việc trên, Công an xã Bát Xát khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng; tuyệt đối không tin tưởng, không tham gia các lời mời chào đầu tư, làm nhiệm vụ online với cam kết lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc thủ đoạn lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.



Theo Công an tỉnh Lào Cai