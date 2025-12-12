670 nghìn lượt khách hàng tạm ngừng giao dịch sau khi nhận được một thông báo

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, sau 20 năm giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng khoảng 500 lần về số lượng và hơn 60 lần về giá trị so với năm 2005.

Trong giai đoạn từ năm 2015-2025, giao dịch qua Internet tăng khoảng 59 lần về số lượng và 21 lần về giá trị; giao dịch qua Mobile tăng khoảng 280 lần về số lượng và 600 lần về giá trị; QR Code mới được phổ biến từ năm 2018 và tăng mạnh, đến nay, tăng khoảng trên 700 lần về số lượng và trên 400 lần về giá trị.

Điều này cho thấy các chính sách về thanh toán do Vụ Thanh toán tham mưu, đề xuất không chỉ theo kịp xu hướng quốc tế mà còn phát huy hiệu quả thực tiễn mạnh mẽ, tạo lực đẩy quan trọng cho kinh tế số và tài chính toàn diện.

Khi thanh toán số phát triển nhanh, rủi ro an ninh mạng và gian lận tài chính cũng gia tăng, Vụ Thanh toán đã tham mưu Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước triển khai hàng loạt biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường bảo vệ hệ thống thanh toán và người dùng.

Việc Vụ Thanh toán tham mưu Thống đốc ban hành Chiến lược giám sát các hệ thống thanh toán tại Việt Nam, Thông tư quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hay đưa vào vận hành Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO) năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong hoạt động giám sát các hệ thống thanh toán.

Hệ thống SIMO sẽ giúp các tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, góp phần giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, qua đó bảo vệ an toàn tài khoản thanh toán, ví điện tử của khách hàng.

Tính đến ngày 11/12/2025, có 122/147 đơn vị đã báo cáo thành công lên SIMO, với tổng số 592 nghìn bản ghi tài khoản thanh toán/ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật. Đồng thời, hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo đến 2,13 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 670 nghìn lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 2,57 nghìn tỷ đồng.