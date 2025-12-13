Chuyển khoản thành công nhưng người nhận không thấy tiền vào tài khoản: 1 tuần sau người phụ nữ đến Công an xuất trình sao kê

Công an phường Ngô Quyền giúp bà Nhung và bà Hạnh xử lý vụ việc chuyển khoản nhầm 20 triệu đồng (Ảnh: Công an TP. Hải Phòng)

Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hải Phòng ngày 12/12 đã thông tin về việc Công an phường Ngô Quyền đã giúp người dân qua vụ việc chuyển khoản nhầm 20 triệu đồng.

Theo đó, sáng 8/12, bà Bùi Thị Nhung (sinh năm 1968, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) đã tới Công an phường trình báo với Thiếu tá Trần Tú Nam - Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, về việc nhận được 20 triệu đồng chuyển khoản nhầm từ một tài khoản lạ và đề nghị hỗ trợ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người chuyển khoản nhầm là bà Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1964, trú tại cùng phường).

Bà Hạnh cho biết, bản thân thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền 20 triệu đồng cho người nhà vào lúc 15 giờ 5 phút ngày 5/12, nhưng không hay biết đã nhập sai số tài khoản. Sau khi chuyển, kiểm tra và phát hiện người nhà chưa nhận được tiền do giao dịch bị chuyển nhầm.

Chiều ngày 11/12, tại trụ sở Công an phường Ngô Quyền, bà Nhung và bà Hạnh đã cung cấp đầy đủ thông tin, chứng minh việc chuyển khoản nhầm.

Hai bên xuất trình sao kê cho thấy số tiền 20 triệu đồng được chuyển từ tài khoản 2111205xxxxxx Ngân hàng Agribank mang tên Nguyễn Thị Hạnh đến tài khoản 3210xxxxxx Ngân hàng BIDV Bùi Thị Nhung.

Sau đó, Công an phường đã hướng dẫn bà Nhung hoàn trả lại số tiền cho bà Hạnh.

Từ sự việc trên, Công an phường Ngô Quyền khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản gồm số tài khoản, họ tên chủ tài khoản, tên ngân hàng, số tiền… trước khi thực hiện giao dịch. Nếu phát hiện chuyển nhầm, cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ xử lý.

Trường hợp nhận tiền chuyển nhầm, người dân tuyệt đối không sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân; Chủ động liên hệ với ngân hàng để thông báo. Với khoản tiền nhỏ, chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê, đối chiếu thông tin và tiến hành hoàn trả cho người gửi.