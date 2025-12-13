Cái bẫy dễ sập nhất trong siêu thị

Siêu thị không trưng bày hàng hóa theo cảm hứng. Vị trí ngang tầm mắt là nơi đắt giá nhất, dành cho những sản phẩm mang lại lợi nhuận cao hoặc được tài trợ để nằm đúng vị trí ấy. Nghĩa là món bạn nhìn đầu tiên thường không phải món tiết kiệm nhất hay phù hợp nhất, mà là món được “đẩy” mạnh nhất.

1. Hiểu quy tắc tầm mắt

Tầm mắt là khu vực quyết định nhanh, nên siêu thị đặt ở đó những sản phẩm dễ khiến bạn mở ví theo cảm xúc. Bao bì bắt mắt, chữ giảm giá hoặc thông điệp “mới ra mắt” hầu như tập trung tại đây. Biết nguyên tắc này, bạn sẽ bớt tiêu tiền vào những thứ không dự định mua khi đi siêu thị.

2. Thói quen nhìn lên và nhìn xuống

Khi định lấy món ở đúng tầm mắt, hãy dừng lại vài giây để liếc kệ trên và kệ dưới. Nhiều sản phẩm chất lượng tốt, giá hợp lý hơn lại nằm ở hai vùng này vì ít nổi bật hoặc không được trả phí trưng bày. Chỉ cần đổi góc nhìn, bạn sẽ thấy ngay lựa chọn khác đáng tiền hơn.

3. So sánh bằng cảm giác sử dụng

Không cần tính toán phức tạp. Chỉ cần hỏi: mình dùng đến đâu, gia đình mình có đông người không, gói này có dễ bị dư thừa không. Một gói lớn nhìn có vẻ “lời” nhưng nếu không dùng hết thì thành phí. Siêu thị rất hay đặt size lớn tại tầm mắt để kích thích cảm giác “mua nhiều tiết kiệm”, nhưng đó là ảo giác nếu bạn vứt bỏ nửa hộp vì không kịp dùng.

4. Ưu tiên sản phẩm hợp nhu cầu hơn hợp vị trí

Độc thân sống một mình nên chọn gói nhỏ, gia đình đông người chọn gói lớn. Người hay nấu ăn thì mua loại đơn giản và bền, người ít nấu thì chọn loại nhỏ gọn để tránh hỏng. Đừng để vị trí trưng bày quyết định giỏ hàng, hãy để thói quen sinh hoạt của bạn quyết định.

5. Đừng để bao bì hoặc thử mẫu cuốn trôi

Bao bì đẹp, màu sắc “healthy” hay quầy thử ngon miệng đều hướng bạn đến quyết định mua ngay. Trước khi lấy, tự hỏi: mình mua vì thấy cần thật, hay vì mới thử xong thấy ngon. Câu hỏi nhỏ giúp bạn tránh tiêu tiền theo cảm xúc.

6. Mẹo nhỏ dễ áp dụng ngay

Giữ danh sách mua hàng để tránh lang thang nhiều khu. Cầm giỏ nếu muốn mua ít, lấy xe đẩy khi mua nhiều nhưng giữ giới hạn không chất đầy. Kiểm tra nhanh hạn dùng, đặc biệt với đồ tươi, để tránh rủi ro mua rẻ nhưng dùng không kịp.