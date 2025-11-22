7 thứ khiến bạn cứ vào siêu thị là hết sạch tiền

Đi siêu thị không chỉ là chuyện mua đồ. Nó là một cuộc chiến giữa ngân sách của bạn và cả trăm “điểm kích hoạt chi tiêu” mà siêu thị thiết kế rất khéo. Và nếu không tỉnh táo, bạn thành người trả tiền cho chính mấy cú đánh tâm lý ấy.

1. Không có danh sách nghĩa là bạn trao quyền quyết định cho… kệ hàng

Nghiên cứu hành vi cho thấy khi không có mục tiêu rõ ràng, não sẽ chuyển sang chế độ “quét - thấy gì mua đó”. Siêu thị biết điều này, đặt hàng hấp dẫn ngay lối đi để kích impulse buying. Bạn tưởng “vài món”, nhưng bản chất là bạn đang mua theo gợi ý của không gian, không phải nhu cầu.

Ảnh minh hoạ

2. Đi siêu thị khi đang đói: cảm xúc lấn át lý trí

Lúc đói, não ưu tiên calorie hơn giá tiền. Đó là lý do mấy món đắt - tiện - ăn liền dễ chui vào giỏ. Bạn không sai, chỉ là hệ thần kinh sinh tồn đang làm việc… hơi quá nhiệt.

3. Giảm giá khiến bạn mua thứ bạn chưa từng cần

Sale không sai, nhưng cơ chế “sợ bỏ lỡ” (FOMO) khiến bạn đánh giá sai lợi ích. “Mua 2 tặng 1” nghe lời, nhưng nếu chưa từng định mua 1 cái thì mua 3 chỉ là tăng chi phí bảo quản và tăng nguy cơ vứt thùng rác.

4. Kích cỡ lớn không phải lúc nào cũng tiết kiệm, nó đánh vào tâm lý “tiền/gram”

Các hãng biết bạn nghĩ “lớn = hời”, nên đôi khi họ tăng giá ngầm theo dung tích. Khách hàng lười so giá đơn vị là dính ngay. Thậm chí mua to còn khiến bạn dùng nhiều hơn vì cảm giác “có nhiều mà”.

Ảnh minh hoạ

5. Vị trí sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền bạn bỏ ra

Hàng đặt ngang tầm mắt thường là hàng có biên lợi cao hơn. Hàng rẻ hơn nằm thấp, nằm khuất. Nếu bạn không so giá, nghĩa là bạn đang trả thêm cho tầm nhìn thuận tiện.

6. Giỏ lớn khiến bạn nghĩ mình chưa mua đủ

Đây là chiêu kinh điển: giỏ càng to, con người càng đánh giá sai về lượng đã lấy. Não thích “lấp đầy không gian trống”, thế là bạn thêm vài món để “cho đầy giỏ”, dù chẳng liên quan gì đến bữa ăn trong tuần.

7. Quên kiểm tra hạn dùng: chi tiêu kém hiệu quả là dạng lãng phí tốn kém nhất

Mua nhiều nhưng không dùng tới là dấu hiệu của “oversupply” – cung quá mức so với khả năng tiêu thụ của chính bạn. Mỗi lần đồ hết hạn bị bỏ đi, không chỉ tiền mất mà còn cho thấy bạn mua theo cảm xúc chứ không theo kế hoạch.