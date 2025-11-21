Ở công ty mà tiêu tiền như đi siêu thị

Nếu trung tâm thương mại là nơi bạn mất tiền vì mua sắm “có chủ đích”, thì văn phòng lại là nơi bạn tiêu tiền vì những thói quen vô thức. Mỗi ngày ngồi 8 tiếng trong môi trường công sở là bạn đã bị bao vây bởi hàng chục lý do khiến ví mỏng đi mà không hề nhận ra.

1. Bạn bè rủ rê là bạn gật đầu ngay.

Ở công ty, chỉ cần đồng nghiệp nói “đi uống nước không?”, “order chung không?” là gần như ai cũng sẽ đồng ý theo quán tính. Nhiều người không mua vì khát hay thèm, mà vì không muốn “lạc quẻ”. Hóa ra phần lớn chi phí đồ uống của dân văn phòng là “phí hòa nhập”, chứ không phải nhu cầu thật.

Ảnh minh hoạ

2. Quán cafe dưới toà nhà là cám dỗ không thắng được.

Cứ bước ra khỏi thang máy là gặp mùi cafe, cộng thêm sự tiện lợi - mua nhanh, cầm lên bàn làm việc - khiến thói quen này trở thành khoản chi đều đặn mỗi sáng. Bạn cảm giác đang mua năng lượng để làm việc, nhưng thật ra đang mua sự tiện lợi.

3. Giờ nghỉ trưa vô tình trở thành ‘giờ vàng săn sale’.

Nghỉ trưa nhưng không cho cái ví nghỉ. Dân văn phòng lướt cho vui vài phút nhưng lại dễ chốt đơn những món 39k–79k vì “rẻ mà”. Chúng không đắt, nhưng cộng dồn lại mỗi tháng thì lại thành khoản lớn. Mùi sale còn nồng hơn mùi cơm văn phòng.

Ảnh minh hoạ

4. Trend đồ uống lan nhanh hơn cả email nội bộ.

Chỉ cần một người order món mới, cả team sẽ thi nhau thử để xem “có ngon như lời đồn không”. Tuần nào văn phòng cũng có món trending mới, từ latte trứng đến nước trái cây mix hạt. Bạn mua vì tò mò và FOMO hơn là vì muốn uống. Trend thay đổi liên tục, còn chi phí thì ở lại.

5. Sự tiện lợi khiến bạn tiêu tiền mà không thấy đau.

Dân văn phòng rất dễ trả thêm vài chục nghìn cho ship nhanh, gọi món đắt hơn vì “cho xong”, hoặc mua đồ online để đỡ phải ra đường. Đi làm vốn đã mệt, nên bất cứ điều gì giúp tiết kiệm thời gian đều trở thành lý do chính đáng. Nhưng “tiện” là thói quen đốt tiền mạnh nhất.

Văn phòng vô tình là một siêu thị mini hoạt động xuyên ngày: có đồ ăn, đồ uống, dịch vụ, sale, bạn bè rủ rê và đủ mọi kích thích chi tiêu. Không phải bạn tiêu nhiều mà môi trường công sở khiến bạn dễ tiêu hơn bình thường. Muốn bớt thất thoát, chỉ cần hỏi nhẹ một câu trước khi rút ví: “Mình cần thật không, hay chỉ đang ở công ty nên tiêu vậy?”