Một ngân hàng lớn bất ngờ điều chỉnh dự báo giá vàng 2026 và khuyến nghị nhà đầu tư nên làm điều này

Trong báo cáo công bố ngày thứ Năm, UBS cho biết họ dự báo nhu cầu vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026 khi lãi suất thực giảm, đồng USD suy yếu, môi trường chính sách tại Mỹ có nhiều biến động và bất ổn địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngân hàng Thụy Sĩ cũng nâng kịch bản giá vàng tăng mạnh thêm 200 USD lên 4.900 USD/ ounce trong trường hợp rủi ro chính trị - tài chính toàn cầu leo thang, nhưng giữ nguyên kịch bản giảm về 3.700 USD/ ounce.

UBS nhận định triển vọng tài khóa ngày càng xấu của Mỹ sẽ thúc đẩy các NHTW và nhà đầu tư tăng mua vàng; dòng vốn vào ETF vàng được dự báo duy trì mạnh trong năm 2026. Tuy nhiên, ngân hàng cũng cảnh báo hai rủi ro chính có thể gây áp lực lên xu hướng tăng: Fed bất ngờ quay lại giọng điệu "diều hâu" và khả năng một số NHTW bán vàng.

Trước đó, ngày 3/11, UBS cho rằng đợt điều chỉnh của vàng chỉ mang tính tạm thời và các yếu tố địa chính trị hoặc thị trường có thể khiến giá vàng bật lên 4.700 USD/ ounce. "Động lực kỹ thuật suy yếu đã kéo theo một nhịp giảm nữa ở vị thế hợp đồng tương lai, nhưng về cơ bản chúng tôi không thấy lý do nào khiến vàng phải giảm sâu," báo cáo nêu.

UBS dẫn dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy nhu cầu vàng toàn cầu tiếp tục vững chắc: các NHTW đã mua 634 tấn trong năm nay (không nhanh bằng 2024 nhưng tăng tốc trong quý IV), phù hợp dự báo cả năm 2025 đạt 900-950 tấn.

Dòng vốn vào ETF đạt 222 tấn và nhu cầu vàng miếng - tiền xu vượt 300 tấn quý thứ tư liên tiếp, cho thấy khẩu vị của nhà đầu tư vẫn mạnh. "Nhu cầu trang sức cũng không yếu như lo ngại," UBS cho biết. Ngân hàng khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục "mua khi vàng điều chỉnh" và duy trì tỷ trọng vàng ở mức một chữ số trong danh mục.

Trong một báo cáo khác ngày 20/10, chiến lược gia Sagar Khandelwal (UBS Global Wealth Management) cho rằng lãi suất thực giảm, USD yếu đi, nợ công Mỹ tăng và bất ổn địa chính trị có thể đẩy vàng lên 4.700 USD/oz trong quý I/2026, trong khi cổ phiếu các doanh nghiệp khai thác vàng thậm chí có thể tăng mạnh hơn.

Ông cảnh báo lãi suất thực của Mỹ có thể rơi xuống vùng âm khi Fed cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn cao. Điều này sẽ làm giảm sức hút của USD và kích thích dòng vốn chảy mạnh vào vàng. Riêng tháng 9, ETF vàng toàn cầu ghi nhận dòng vào 17 tỷ USD, kéo tổng dòng vào ba tháng gần nhất lên 26 tỷ USD - quý mạnh nhất trong lịch sử.

UBS dự báo nhu cầu vàng toàn cầu năm nay có thể đạt 4.850 tấn, cao nhất kể từ 2011. "Nếu nhà đầu tư cá nhân bắt đầu đa dạng hóa khỏi trái phiếu Kho bạc Mỹ giống như xu hướng ở các NHTW, giá vàng còn có thể đi xa hơn," Khandelwal nhận định.

Trong bối cảnh bất ổn kinh tế - địa chính trị - chính sách còn kéo dài, UBS giữ quan điểm vàng sẽ tiếp tục hút dòng tiền và có khả năng tiến về vùng 4.700 USD/ ounce theo kịch bản tăng mạnh. Bên cạnh vàng vật chất và ETF, UBS cũng gợi ý nhà đầu tư xem xét cổ phiếu các công ty khai thác vàng, khi lợi nhuận của nhóm này có thể tăng nhanh hơn giá vàng trong vài tháng tới.

