Giá vàng hôm nay 21-11: Tiếp tục suy yếu

Giá vàng thế giới lúc 6 giờ ngày 21-11 giao dịch tại 4.078 USD/ounce

Khoảng 6 giờ ngày 21-11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.078 USD/ounce, giảm 32 USD so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.110 USD. Giá vàng giao tháng 12 cũng lùi về 4.067 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce. Tuy nhiên, so với ngày hôm qua, mức giá chênh lệch không đáng kể.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng thế giới suy yếu đến từ báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ . Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế tạo thêm 119.000 việc làm phi nông nghiệp, gấp hơn 2 lần mức dự báo 50.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế.

Con số việc làm mới đã đủ mạnh, làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ thận trọng hơn trong việc giảm thêm lãi suất. Yếu tố này có thể làm cho giới đầu tư tài chính lo ngại đồng USD duy trì sức mạnh, tác động không tốt đến thị trường vàng

Đáng chú ý, BLS thông báo sẽ hủy công bố báo cáo việc làm tháng 10 do thiếu dữ liệu đầy đủ (ảnh hưởng từ bão), và một phần dữ liệu tháng 10 sẽ được gộp vào báo cáo tháng 11.

Điều này khiến thị trường giảm đáng kể xác suất Mỹ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % cơ bản trong cuộc họp ngày 10-12 sắp tới.

Trong khi đó, đà tăng của cổ phiếu công nghệ Mỹ đã kéo theo chứng khoán châu Âu tăng điểm rất mạnh, làm giảm nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.

Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì khoảng 4,1%, thu hút nhà đầu tư dồn vốn vào trái phiếu. Các yếu tố này làm cho giá vàng hôm nay của thế giới gánh thêm sức ép suy yếu.