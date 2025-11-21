Lương vợ 5 triệu, chồng bắt nghỉ ở nhà chăm con vì “lương tôi 40 triệu”

Việc đi làm trở lại hay tiếp tục ở nhà chăm con sau 6 tháng nghỉ thai sản vốn là mong muốn, là lựa chọn cá nhân. Chẳng bao giờ có chuyện đúng - sai với quyết định này, đơn giản vì mỗi người một mục tiêu, một cách chăm con khác nhau.

Tuy nhiên, câu chuyện hóa ra chưa bao giờ đơn giản như thế. Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một người chồng đã bày tỏ quan điểm về việc vợ đòi đi làm thay vì ở nhà trông con. Từng câu từng từ người chồng viết ra đều khiến cộng đồng mạng - đặc biệt là hội bỉm sữa, cảm thấy bất bình.

Bài đăng của người chồng (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận, anh còn cho biết thêm 40 triệu tiền lương đưa cho vợ hàng tháng không phải mức thu nhập thực tế (Ảnh chụp màn hình)

Với những chia sẻ này, nhiều người chỉ biết lắc đầu. Tất cả đều phản đối cách tư duy của người chồng, cho rằng anh như vậy là không tôn trọng vợ, đang không cho vợ cơ hội được phát triển - nói thẳng ra là độc đoán.

“Em nói thật, các em gái còn độc thân và còn trẻ thì cứ yêu đương thoải mái, nhưng đến đoạn lấy chồng, quyết định có cưới hay không thì phải tìm hiểu kỹ quan điểm sống và tam quan của đối phương. Chứ lấy phải chồng độc đoán gia trưởng thế này thì phí công bố mẹ nuôi ăn học bao nhiêu năm. Ai đi làm mà lương khởi điểm chẳng thấp nhưng có cố gắng, có kiên trì thì mới phát triển được. Cuộc đời người phụ nữ đâu phải lấy chồng sinh con xong là phải ru rú ở nhà, lo bữa ăn, cái tã cái bỉm!” - Một người bức xúc.

“Bài đăng vỏn vẹn 3 câu thôi nhưng có thể nói lên rất nhiều điều về tư duy làm chồng, làm cha và làm một người đàn ông của người viết. Không biết phải nói gì nữa, nhưng đưa vợ 40 triệu/tháng cũng đừng tưởng là nhiều!” - Một người bày tỏ.

“Không phải cứ ở nhà chăm con mới là thương con! Ngắn gọn thế thôi!” - Một người thẳng thắn.

“Ngày xưa con mình 14 tháng, mình cũng cho đi trẻ để mình đi làm vì chẳng ai trông con mà thuê giúp việc thì tốn kém quá. Lương lúc mới đi làm lại được có 9 triệu, đủ đóng học phí với mua bỉm sữa cho con, còn dư 1 triệu để mình tiêu vặt nhưng mình vẫn nhất quyết không ở nhà chăm con. Giờ lương mình 35 triệu chưa tính thưởng, chia sẻ để chị em có động lực đi làm nhé, dù chồng hay ông bà có cản thì cũng phải cứng rắn lên!” - Một người bộc bạch.

Có con không đồng nghĩa với việc phải hy sinh toàn bộ sự nghiệp của bản thân!

Cuộc tranh luận phía trên không chỉ đơn giản là mâu thuẫn của một cặp vợ chồng, nó còn gợi ra một vấn đề đáng suy ngẫm hơn: Chồng có thu nhập tốt và có thể gánh vác tài chính gia đình, liệu có đồng nghĩa với việc vợ PHẢI Ở NHÀ CHĂM CON?

Câu trả lời rõ ràng và đương nhiên là KHÔNG! Một người phụ nữ có thể ở nhà chăm con nếu đó là mong muốn của bản thân họ, còn nếu họ muốn đi làm kiếm tiền, muốn phát triển sự nghiệp, đó vẫn là điều chính đáng, không ai có quyền phán xét hay cấm cản.

Vì sao?

Ảnh minh họa

1. Đóng góp tài chính, công sức nuôi con không phải trách nhiệm của riêng vợ hoặc chồng

Bỏ công sức chăm con, dạy con và kiếm tiền lo cho con là trách nhiệm của cả vợ lẫn chồng. Nó không nên phân bổ rạch ròi theo kiểu vợ lo tất chuyện chăm con, chồng lo hết việc kiếm tiền, bởi như vậy dễ khiến cả 2 gặp áp lực quá lớn và đánh mất sự cân bằng trong việc kết nối với nhau và với con, cũng như việc đóng góp, xây dựng gia đình.

Khi phụ nữ đi làm kiếm tiền, họ không chỉ có sự nghiệp, mà còn phần nào san sẻ áp lực tài chính với chồng. Bởi nếu gia đình chỉ có đúng 1 nguồn thu nhập, trong bối cảnh hiện tại, quả thực đó là trạng thái có phần quá bấp bênh - dù nguồn thu nhập đó có cao đi chăng nữa, cũng chẳng có gì đảm bảo 100% sẽ duy trì được mãi mãi.

2. Đi làm không chỉ để kiếm tiền, mà còn để bản thân không tụt hậu

Không ít người vẫn thường dùng cụm từ “tái hòa nhập cộng đồng” để miêu tả về việc bản thân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ thai sản. Nếu nghĩ kỹ, cách nói này cũng không hẳn là một câu bông đùa vô nghĩa.

Đi làm, ngoài mục tiêu kiếm tiền, còn nhiều điều quan trọng khác: Duy trì kiến thức, kỹ năng và sự tự tin, tránh tụt hậu so với nhịp sống hiện đại. Thời gian nghỉ ở nhà lâu có dễ khiến phụ nữ mất đi các cơ hội học hỏi, cập nhật công nghệ, hay nói chung là phát triển nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, đi làm cũng giúp phụ nữ mở rộng mạng lưới quan hệ, tạo ra những cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp và trải nghiệm thực tế mà nếu ở nhà chăm con, thì khó mà có được.