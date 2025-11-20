Tháng kiếm 20 triệu, tiết kiệm hơn 1 cây vàng vẫn thấy bế tắc

Trong bối cảnh hiện tại, khi nhiều công ty cắt giảm nhân sự kéo theo hệ quả là nhiều người thất nghiệp, đa số đều tin rằng: Có công việc thu nhập đủ để trang trải cuộc sống, đồng thời tiết kiệm, tích sản là đã may hơn khối người nên chẳng còn gì phải lo.

Đương nhiên, tầm này còn việc, còn kiếm được tiền là đỡ được một sự “nhức nhối” nhưng chỉ vì thế mà bảo không còn gì phải lo, lại chưa hẳn đúng.

Tâm sự của cô gái sinh năm 1996 trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Dù thu nhập 20 triệu/tháng từ lương hành chính và công việc phụ, có 1 cây vàng cùng 20 triệu tiền mặt dự phòng, cô vẫn thấy bế tắc. Không phải vì không đủ tiêu, mà vì chẳng nhìn thấy được hướng phát triển sự nghiệp của mình.

“Em là nữ sinh năm 1996, đang làm văn phòng trong mảng Data Analyst (phân tích dữ liệu), lương 14,5 triệu/tháng, thêm cả việc khác thì thu nhập 3 tháng gần đây đạt mốc 20 triệu/tháng. Em có ngoại ngữ tiếng Trung HSK6 . Bản thân em thích nghệ thuật (hát, múa, vẽ đều ổn) nhưng cái này lại không làm ra tiền.

Hàng tháng tổng chi tiêu của em chỉ 8 triệu, trong đó 2,7 triệu tiền thuê nhà và 3 triệu tiền ăn. Mỹ phẩm, quần áo em hạn chế.

Hiện em đang có 1 cây vàng tiết kiệm, 20 triệu tiền mặt đủ xoay khi cần nhưng công việc của em khá áp lực, em cũng cảm thấy mình khó phát triển lên được nữa. Giờ em chỉ muốn tiết kiệm thật nhiều, sau đó về quê ở nhà gần bố mẹ nhưng chưa biết về quê làm gì. Em không biết có nên theo hướng đó không hoặc có mảng gì để gia tăng thu nhập hoặc thay đổi công việc được không, mong nhận được lời khuyên từ mọi người ạ” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, khá nhiều người đã bày tỏ lời khuyên cũng như quan điểm cho sự băn khoăn của cô gái này.

“Con gái thiên hướng đam mê nghệ thuật mà lại làm mảng IT thì chán với áp lực là đúng rồi em à, anh con trai đây nhiều khi còn thấy không chịu nổi, cũng tính hướng khác chứ ngành này muốn phát triển lên thì bào sức lắm. Có HSK6 rồi thì đi dạy hoặc làm phiên dịch cũng nhanh thôi” - Một người gợi ý.

“Chi tiêu quá ổn, con gái sống gần bố mẹ thì là nhất nhưng cũng phải tính kỹ xem về quê làm gì, chứ không cũng khó” - Một người khuyên.

“Ôi HSK6 mà quê lại có khu công nghiệp thì về quê chắc được săn đón lắm, mình nói thật. Quê mình khu công nghiệp, có bạn HSK5 thôi về làm phiên dịch cho expat lương đã đầu 3 rồi, làm mảng IT chán quá thì bạn thử tìm hiểu hướng này xem sao” - Một người gợi ý.

Cần chuẩn bị những gì trước khi “nhảy” sang một lĩnh vực mới?

1. Xây dựng quỹ dự phòng

Không ít người muốn chuyển nghề nhưng lại mắc kẹt trong nỗi sợ không kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống. Khi rời công việc cũ để học nghề mới, thử việc ở môi trường mới, hoặc chấp nhận mức thu nhập thấp hơn trong vài tháng đầu, áp lực tài chính có thể khiến bạn chùn bước hoặc bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy, quỹ dự phòng chính là thứ giúp bạn “thở” được trong giai đoạn thích nghi với hướng đi mới.

Một quỹ dự phòng tối thiểu nên đủ cho 3-6 tháng sinh hoạt phí. Ví dụ như cô gái trong câu chuyện trên, mức chi tiêu trung bình 8 triệu/tháng thì quỹ dự phòng tối thiểu cần có là 24-48 triệu.

2. Đầu tư vào kỹ năng, chứng chỉ và học tập có định hướng

Chuyển sang lĩnh vực mới không chỉ là đổi nơi làm việc mà còn là xây dựng lại nền móng năng lực của chính mình. Nhiều người nhảy ngành chỉ vì cảm thấy ngành hiện tại “không hợp”, nhưng không chuẩn bị kỹ năng cần thiết, nên cuối cùng lại thất vọng vì mình không có sức cạnh tranh.

Thế nên trước khi quyết định chuyển sang ngành mới, ngoài việc dự phòng tài chính, hãy dự phòng luôn cả những bằng cấp, chứng chỉ cần thiết. Phương án an toàn và tối ưu nhất là cứ duy trì công việc hiện tại, song song với đó là đầu tư tiền bạc và thời gian để đi học thêm.

Đầu tư cho tri thức không bao giờ là thừa, thế nên đừng tiếc, vì biết đâu trong quá trình trau dồi kiến thức, bạn lại “vô tình” tìm được những hướng đi mới cho mình.

3. Làm rõ định hướng của bản thân

Không có hướng đi rõ ràng thì dù có quỹ dự phòng và kỹ năng, có thể chúng ta vẫn loay hoay trong bế tắc khi sang ngành mới.

Thế nên trước khi chuyển ngành, hãy tự hỏi chính mình:

- Ngành mới có ưu, nhược điểm gì so với mong muốn của bản thân? - Mình phù hợp ở điểm nào và cần khắc phục điểm nào?

Khi tự làm rõ được định hướng của chính mình, biết rõ mình muốn gì và cần làm những gì, sai số khi chuyển ngành sẽ giảm đi đáng kể.