Kể từ khi làn sóng sa thải xuất hiện, nếu bạn may mắn chưa từng trải qua cảm giác thấy tên mình trong danh sách cắt giảm, và chưa hình dung được thông báo đuổi việc sẽ diễn ra thế nào, tôi sẽ tạm miêu tả nó như thế này.

Cấp trên "sát sườn" nhất - hay còn gọi là leader trực tiếp, sẽ gọi từng người có tên trong danh sách vào phòng họp, giải thích lý do của đợt sa thải, đồng thời nói những lời ghi nhận công sức đóng góp của bạn với tổ chức trong suốt thời gian qua, động viên trấn an để bạn tin rằng "không phải vì mình kém lắm nên mình mới có mặt trong cuộc trò chuyện này". Sau đó, bước cuối cùng sẽ là thông báo chính sách hỗ trợ của công ty.

Mỗi doanh nghiệp sẽ có một cơ chế, một cách thông báo khác nhau nhưng nhìn chung, motif thường là như vậy.

Tuy nhiên dạo gần đây, khi làn sóng sa thải bắt đầu len lỏi trở lại, không ít người nhận ra chẳng phải doanh nghiệp nào cũng có cách thông báo, để những người phải rời đi không ôm theo một cục tức.

Chán cái cách công ty đuổi mình

Cùng là đi làm và cùng bị sa thải, có người buồn và thông cảm cho công ty, bị đuổi nhưng cũng không trách được gì. Nhưng có những người thì khác…

Gần đây trên MXH Thread, nhiều người than thở, bày tỏ sự ấm ức về chuyện bị sa thải. Nhưng thứ khiến họ buồn không phải câu chuyện tìm việc, đột ngột mất thu nhập, mà lại là cách sa thải của doanh nghiệp khiến họ cảm thấy không cam tâm.

Mới đây, một cô gái đã trải lòng về việc sếp "đánh rắn động rừng" với việc sa thải. Không thông báo rõ ràng, không chỉ đích danh ai, chỉ bâng quơ "ai muốn ở lại thì đến nói chuyện… xác định ở lại là phải hy sinh toàn bộ cuộc sống cá nhân để cống hiến cho công ty".

Nguyên văn tâm sự của người này. Phía dưới bài đăng, người có kinh nghiệm khuyên cô đừng dại dột mà chủ động xin nghỉ vì như vậy là sẽ mất khoản đền bù (Ảnh chụp màn hình)

Cách đây chưa lâu, một người khác cũng thở dài vì sự chán nản tương tự. Sếp không nói sẽ đuổi việc mình, mà đi báo với nhân sự khác rằng mình sắp nghỉ vì đã tìm được công việc tốt hơn?! Vừa chán, vừa thấy buồn cười, chẳng hiểu "nhân cách" nào của mình đã đi tìm việc mới mà sếp rêu rao như vậy.

Cô gọi đây là "trò hề công sở" (Ảnh chụp màn hình)

Hoặc như người này, bị đuổi việc nhưng thứ duy nhất thấy băn khoăn lại là "khả năng làm sếp" của sếp...

Lần đầu bị đuổi việc... (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng thế này, không ít người cũng bày tỏ, chia sẻ kinh nghiệm. Có người chỉ cách tìm môi trường làm việc tốt; có người liệt kê dấu hiệu nhận biết đâu là sếp tốt - sếp giỏi, nhưng tất cả đều chung quan điểm: Mối quan hệ với công ty cũng giống như mối quan hệ yêu đương thôi, kết thúc rồi mới biết mình có thực sự được trân trọng hay không.

"Mình cũng từng bị sa thải đây, nhưng lúc dọn đồ đi không trách nổi ai, từ các cấp lãnh đạo đến những người sếp mình hay làm cùng. Đợt mưa bão, công ty có chính sách hỗ trợ nhân viên vùng tâm bão, đãi ngộ cũng đầy đủ, lúc mình nghỉ còn được 2 tháng lương đền bù" - Một người chia sẻ.

"Còn làm được việc thì sếp nào cũng bảo hãy coi công ty là gia đình, nhưng đến lúc đuổi mình thì gửi đúng cái mail thông báo, không đền bù luôn, gia đình nào mà vậy trời" - Một người kể.

"Vậy mới thấy chọn môi trường làm việc quan trọng không kém lương thưởng, thu nhập đâu. Chứ đi làm, cũng quần quật cũng chăm chỉ mà đến lúc bị đuổi lại có cảm giác công sức mình chẳng được ghi nhận thì tủi thân lắm" - Một người bình luận.

Dân văn phòng: Hãy tự chuẩn bị "phao cứu sinh" cho mình!

Không ai muốn bị sa thải, cũng chẳng ai mong sẽ "rơi" vào một môi trường làm việc thiếu tính chuyên nghiệp, nhưng ở thời điểm này, sự thật là chẳng ai nói trước được điều gì. Làn sóng sa thải còn chưa qua, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể thất nghiệp bất cứ lúc nào.

Thế nên tự chuẩn bị cho mình những "plan B" là điều vô cùng cần thiết.

1. Đa dạng thu nhập bằng mọi giá

Thay vì chỉ dựa vào một nguồn thu duy nhất, hãy chủ động tìm và giữ lấy những nguồn thu nhập khác bằng mọi giá.

Ảnh minh họa

Nếu chẳng may thất nghiệp, đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu lớn nhất, chúng ta vẫn còn công việc khác, nguồn thu khác "chống lưng". Chưa kể, làm nhiều việc còn giúp mỗi người rèn luyện kỹ năng mới, mở rộng mối quan hệ và gia tăng giá trị bản thân.

2. Xây dựng quỹ dự phòng

Một trong những lý do khiến thất nghiệp trở thành nỗi ám ảnh là vì không còn tiền để tiêu.

Khi dòng thu nhập bị cắt đột ngột, nhiều người buộc phải vay mượn, hoặc chấp nhận công việc bản thân không thực sự thích chỉ vì cần kiếm tiền trang trải cuộc sống. Để tránh thế bế tắc ấy, xây dựng quỹ dự phòng là điều bắt buộc.

Nguyên tắc chung là nên dự trữ ít nhất 3 - 6 tháng chi phí sinh hoạt cơ bản. Quỹ dự phòng không chỉ giúp chúng ta "sống sót" trong giai đoạn thất nghiệp mà còn là tấm đệm tâm lý, để mình tự tin thương lượng lương, tự tin từ chối nhận một công việc mà bản thân không đam mê.

3. Chuẩn bị trước các khoản phải chi

Với những khoản chi định kỳ hoặc mang tính chu kỳ như tiền tiêu Tết, nâng cấp công cụ làm việc, sửa xe,... hãy chuẩn bị và lên kế hoạch tiết kiệm từ trước. Cách tốt nhất là lập danh sách trước những khoản phải chi trong năm, và phân bổ dần vào từng tháng.

Ví dụ, nếu cần 20 triệu đồng để tiêu Tết, hàng tháng hãy để dành 1,6 triệu đồng. Cứ túc tắc như vậy là đến Tết có tiền để tiêu, không lo phải rút tiền tiết kiệm hay rút quỹ dự phòng.

Khi đã chủ động chuẩn bị trong vấn đề tài chính, dù có thất nghiệp, chúng ta cũng sẽ bớt được phần nào cảm giác bất an, bấp bênh.