Cập nhật lãi suất tiết kiệm ngày 20/11: Thêm hai ngân hàng điều chỉnh tăng, OCB lên kịch trần

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới, áp dụng từ ngày 19/11. Theo đó, lãi suất các kỳ hạn rất ngắn 1–3 tuần vẫn giữ nguyên ở mức 0,50%/năm; nhưng từ kỳ hạn 1 tháng trở lên, mức tăng phổ biến từ 0,15–0,30 điểm %, tùy theo số tiền gửi.

Cụ thể, tại sản phẩm tiền gửi tiền trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ (sản phẩm có lãi suất cao nhất), lãi suất kỳ hạn 1 tháng được điều chỉnh từ 3,90–4,20% lên 4,20–4,50%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng từ 4,00–4,20% lên 4,30–4,50%/năm; còn kỳ hạn 3 tháng từ 4,10–4,25% lên 4,40–4,55%/năm.

Kỳ hạn 4 tháng nâng từ 4,10–4,60% lên 4,40–4,65%/năm; kỳ hạn 5 tháng từ 4,50–4,65% lên 4,65–4,75%/năm. Với mức điều chỉnh trên, OCB là ngân hàng tiếp theo đưa lãi suất huy động dưới 6 tháng lên mức tối đa được phép 4,75%/năm, cùng với một số nhà băng khác như MBV, Nam A Bank, Bac A Bank, VIB.

Nguồn: OCB

Lãi suất kỳ hạn gửi 6 tháng tăng từ 5,00–5,20% lên 5,30–5,50%/năm, tương đương tăng khoảng 0,30 điểm %. Các kỳ hạn 7–11 tháng cũng đồng loạt tăng từ 5,00–5,20% lên 5,30–5,50%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,10–5,30% lên 5,40–5,60%/năm; kỳ hạn 13 - 15 tháng từ 5,10–6,00% lên 5,40–6,20%/năm. Kỳ hạn 18 tháng được nâng lên 5,60–6,20%/năm. Kỳ hạn 24 tháng tăng lên 5,80–6,20%/năm. Kỳ hạn 36 tháng lên 5,90–6,20%/năm





Ngân hàng TPCP Tiên Phong (TPBank) cũng mới mới nâng thêm 0,2 điểm % cho các kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 9 tháng; tăng 0,1 điểm % với kỳ hạn 3 tháng, trong khi giữ nguyên nhóm 12–36 tháng.

Theo biểu lãi suất trực tuyến mới, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tại TPBank ở mức 3,9%/năm; 2 tháng là 4,1%/năm; 3 tháng 4,2%/năm; 6 tháng 5,1%/năm; 9 tháng 5,3%/năm; 12 tháng 5,5%/năm; 18 tháng 5,7%/năm và cao nhất 5,9%/năm dành cho kỳ hạn 24–36 tháng.

OCB và TPBank là 2 ngân hàng mới nhất tăng lãi suất tiết kiệm trong tháng 11. Trước đó, đã có khoảng 20 ngân hàng nâng lãi suất huy động, bao gồm cả những nhà băng lớn như Sacombank, VPBank, MB, HDBank, Techcombank.

Theo giới chuyên môn, các động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV/2025, nhất là ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo lãi suất huy động sẽ có xu hướng tăng vào cuối năm, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, chủ yếu do hai yếu tố.

Thứ nhất, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng gia tăng khi tín dụng dự kiến sẽ bứt tốc mạnh vào giai đoạn cuối năm; với mức tăng trưởng cả năm ước đạt 18-20%. Tính đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 13,37% so với cuối năm 2025, cho thấy nhu cầu vốn mạnh mẽ trong nền kinh tế

Thứ hai, rủi ro tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu; trong bối cảnh cầu ngoại tệ tăng vào mùa cao điểm nhập khẩu cuối năm.