Cách người lương 24 triệu làm “tiền đẻ ra tiền”

Tối ưu chi tiêu để tiết kiệm được tiền chỉ là bước 1 trên hành trình ổn định sức khỏe tài chính. Bước tiếp theo là phải làm sao để tiền đẻ ra tiền một cách an toàn, đương nhiên không đơn giản nhưng cô gái trong câu chuyện dưới đây lại làm rất tốt.

Chia sẻ trong một cộng đồng bàn chuyện quản lý tài chính, cô cho biết mức thu nhập hàng tháng cố định 24 triệu đồng. Và cách cô phân bổ 24 triệu này mới là điều khiến nhiều người bất ngờ, muốn học theo.

Chia thu nhập làm 4 phần cố định, dễ theo dõi và hiệu quả vô cùng

Có thể tóm tắt tình hình chi tiêu của cô gái này như sau:

- Chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu: 8,9 triệu đồng/tháng - tương đương khoảng 37% thu nhập.

- Đầu tư: 10 triệu/tháng - tương đương 41,6% thu nhập.

- Biếu mẹ: 3 triệu/tháng - tương đương 12,5% thu nhập.

- Phát triển bản thân: 1 triệu/tháng - tương đương 4,1% thu nhập.

- Hưởng thụ: 1 triệu/tháng - tương đương 4,1% thu nhập.

“Trước giờ em phân bổ thu nhập thế này nhưng không chắc là đã tối ưu. Em chưa lập gia đình, tiền cho mẹ em để vào phần đầu tư vì có tháng mẹ không lấy hoặc nhờ đổi ngoại tệ. Thu nhập cố định 24 triệu, mong mọi người tư vấn và góp ý giúp em ạ” - Cô viết.

Trong phần bình luận, ngoài những lời khen và trấn an rằng cách phân bổ thế này là rất hợp lý rồi, không ít người chung quan điểm: Khuyên cô nên trích ra khoảng 1-2 triệu/tháng để xây dựng quỹ dự phòng. Bởi nếu trang trải chi tiêu sinh hoạt và dồn hết tiền đầu tư, không giữ lại chút nào phòng thân thì lúc có việc đột xuất, cũng khó xoay sở.

Ảnh minh họa

“Ôi nhìn bạn này chia tiền đâu ra đấy, dễ theo dõi thấy thích mắt ghê chứ nhiều người ghi chép chi tiêu mà khoản này nhập nhằng vào khoản kia, thấy khó chịu ấy. Tổng chi tiêu cá nhân chiếm 37% thu nhập, hưởng thụ có 4% còn lại đầu tư với phát triển bản thân thế là quá ổn rồi, phát huy thôi” - Một người khen.

“Thiếu phần dự phòng, mình nghĩ làm gì cũng nên có ít phòng thân thì mới gọi là tạm yên tâm được. Như phần chi tiêu sinh hoạt của bạn đang là 8,9 triệu/tháng thì dự phòng ít nhất cũng phải có 26,7 triệu” - Một người khuyên.

“Đúng rồi, đầu tư nhiều nhưng không dự phòng, nếu có chuyện phát sinh là phải bán bớt danh mục đi, cũng ảnh hưởng tiền lời đấy, nên tranh thủ vài tháng tới tập trung tiết kiệm dự phòng đã nhé còn khoản đầu tư thì cứ để đó thôi” - Một người chung quan điểm.

Vì sao cần ưu tiên ổn định quỹ dự phòng rồi mới tính chuyện đầu tư?

1. Quỹ dự phòng giúp ổn định và củng cố hành trình đầu tư

Khi nhắc đến đầu tư, nhiều người thường chỉ nhìn vào lợi nhuận mà bỏ qua rủi ro thực tế của cuộc sống. Sự thật là bất cứ ai cũng có thể gặp những chi phí bất ngờ: bệnh tật, tai nạn, sửa chữa nhà cửa, xe cộ, hoặc thậm chí là mất việc - đồng nghĩa với mất nguồn thu nhập.

Ảnh minh họa

Nếu chưa có quỹ dự phòng, bạn buộc phải rút tiền từ các khoản đầu tư đang tăng trưởng để trang trải. Kết quả là không chỉ lợi nhuận từ đầu tư bị “bốc hơi”, mà đôi khi còn lỗ nặng. Quỹ dự phòng chính là “tấm đệm” tài chính, giúp bạn vượt qua những tình huống khẩn cấp mà không phải đụng đến danh mục đầu tư hay các khoản tiết kiệm dài hạn. Khi đã có khoản dự phòng đủ vững, bạn có thể để tiền đầu tư sinh lời mà không bị áp lực phải rút ra giữa chừng.

2. Quỹ dự phòng góp phần giảm tình trạng stress tài chính

Một trong những yếu tố quan trọng để đầu tư thành công chính là tâm lý vững vàng. Nếu không có quỹ dự phòng, mỗi khoản chi bất ngờ sẽ tạo ra áp lực, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, FOMO theo biến động thị trường, hoặc đưa ra quyết định rút vốn sai thời điểm.

Khi đã có quỹ dự phòng đủ vững, bạn có thể an tâm rằng các tình huống khẩn cấp sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư. Điều này giúp duy trì kỷ luật: Giữ danh mục đầu tư theo đúng chiến lược dài hạn, không bị lung lay bởi những biến động ngắn hạn. Stress tài chính giảm đồng nghĩa với khả năng ra quyết định thông minh hơn, tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro mất mát không đáng có.

Thế nên, xây dựng quỹ dự phòng trước khi đầu tư không phải là lãng phí thời gian hay trì hoãn cơ hội làm tiền đẻ ra tiền. Ngược lại, đó là bước nền tảng giúp bảo vệ tài sản, giảm stress, củng cố kỷ luật và đảm bảo mọi kế hoạch dài hạn đều được thực hiện một cách bền vững.