Không phải bạn không chăm chỉ. Chỉ là mỗi ngày, bạn lặp lại vài thói quen âm thầm rút kiệt tiền mà không hề hay biết. Người giàu né rất kỹ, còn nhiều người thì mặc kệ cho tới khi tài khoản cạn đáy.

1. Bạn tiêu vì tâm trạng, không vì nhu cầu.

Một ngày mệt, bạn mua ly trà sữa. Một buổi chiều chán, bạn thêm cái áo. Một tối cô đơn, bạn đặt đồ ăn “cho vui”. Vấn đề không phải món đồ, mà là cách bạn dùng tiêu tiền để chữa cảm xúc. Người giàu tách bạch rất rõ: cảm xúc xử lý bằng hành vi; tiền xử lý bằng lý trí. Còn bạn để cảm xúc điều khiển thì ví sớm muộn cũng lao xuống dốc.

Ảnh minh hoạ

2. Bạn trì hoãn mọi thứ liên quan đến tiền.

Bạn hoãn việc ghi chép chi tiêu, hoãn trả nợ đúng hạn, hoãn việc tìm hiểu đầu tư, hoãn cả chuyện ngồi xuống xem mỗi tháng tiền đi đâu. Và mỗi lần trì hoãn, chi phí đội thêm khiến lãi tăng, rủi ro tăng, áp lực tăng. Người giàu không thông minh hơn, họ chỉ không để “để mai” điều khiển tài sản của mình. Khi bạn trì hoãn tiền, tiền sẽ trả thù bạn bằng tốc độ của nó.

Ảnh minh hoạ

3. Bạn dành cả ngày làm việc, nhưng không làm việc quan trọng.

Bạn bận trả lời tin nhắn, họp lặt vặt, xử lý drama công sở nhưng không dành nổi 30 phút cho thứ giúp bạn tăng thu nhập: học thêm kỹ năng, tối ưu công việc, tạo nguồn thu mới. Người giàu ưu tiên thứ tạo giá trị dài hạn; người không giàu bị cuốn vào việc gấp, việc nhỏ, việc người khác nhờ. Cả ngày mệt, nhưng phát triển bằng 0 nên thu nhập mãi dậm chân tại chỗ.

Sự thật hơi đau: bạn không nghèo vì kiếm ít, mà vì những việc bạn làm mỗi ngày luôn kéo bạn thụt lùi. Chỉ cần bỏ được 1 trong 3 thói quen này, bạn đã giàu hơn chính bạn của hôm qua rồi.