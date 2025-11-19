Không phải giỏi nhất, nhưng 2 kiểu nhân viên này luôn được sếp tin tưởng

85% lãnh đạo chọn nhân sự “tự quản công việc” làm yếu tố quan trọng nhất

Trong môi trường làm việc ngày càng khắt khe về tốc độ, tính chủ động đã trở thành “điểm vàng” giúp nhân viên ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên. Một khảo sát nội bộ tại nhiều doanh nghiệp lớn ghi nhận 85% lãnh đạo cho rằng “tự quản công việc” là phẩm chất quan trọng nhất khi đánh giá nhân sự, thậm chí còn vượt lên trên năng lực chuyên môn.

Sếp luôn có hàng chục đầu việc cần xử lý mỗi ngày, và điều họ cần nhất từ đội ngũ chính là một người có thể nhận việc – xử lý – báo cáo – điều chỉnh mà không phải nhắc nhở liên tục. Những nhân viên này không chờ giao việc từng bước, mà biết tự thiết lập ưu tiên, xác định deadline và linh hoạt thay đổi khi tình huống phát sinh.

Đáng chú ý, các quản lý đánh giá những người “tự vận hành” có năng suất cao hơn 30–40% so với nhóm cần giám sát thường xuyên. Một trưởng phòng nhân sự chia sẻ: “Một nhân viên chủ động giúp giảm gánh nặng quản lý ít nhất 20% mỗi tuần. Không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng lúc nào cũng có trách nhiệm.”

Chủ động cũng thể hiện ở khả năng học hỏi và thích ứng. Doanh nghiệp hiện vận hành trong bối cảnh công nghệ thay đổi liên tục, quy trình thay đổi nhanh chóng. Nhân viên biết tự cập nhật kỹ năng, tự đề xuất phương án, tự chuẩn bị cho các tình huống thay đổi sẽ trở thành “tài sản” quý của tổ chức. Họ không chỉ giải quyết tốt phần việc của mình mà còn lan tỏa tinh thần làm việc chuyên nghiệp cho cả đội ngũ.

Không ngạc nhiên khi nhóm nhân sự này thường được cân nhắc sớm cho các vị trí trưởng nhóm, phụ trách dự án hoặc mentor nội bộ. Với họ, vấn đề không phải là “có làm được hay không”, mà là “làm thế nào để tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn”.

73% sếp thừa nhận ưu tiên người biết giao tiếp – hợp tác thay vì chỉ giỏi chuyên môn

Nếu sự chủ động là nền tảng, thì khả năng giao tiếp hiệu quả là yếu tố tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Một nghiên cứu nhân sự gần đây cho thấy 73% lãnh đạo ưu tiên nhân viên có giao tiếp tốt, vì họ giúp tiết kiệm thời gian họp hành, giảm xung đột và thúc đẩy tiến độ.

Trong công việc, giao tiếp không chỉ là nói khéo mà là biết truyền đạt đúng, đủ, rõ, biết lắng nghe để hiểu vấn đề, và sẵn sàng chia sẻ thông tin với tinh thần hợp tác. Những người này thường được xem là “chất kết dính” của tập thể, bởi họ kết nối trơn tru giữa các phòng ban, giữa nhân viên với quản lý, và giữa công việc với mục tiêu chung.

Không ít lãnh đạo cho biết họ đánh giá rất cao những nhân viên có thể báo cáo ngắn gọn, trình bày giải pháp thay vì liệt kê khó khăn, và sẵn sàng nhận trách nhiệm khi có lỗi, thay vì đổ lỗi. Đó là kiểu người khiến công việc trôi chảy, dự án ít rủi ro hơn và tinh thần đội nhóm luôn tích cực.

Một điểm được nhấn mạnh trong các khảo sát gần đây là tinh thần hợp tác. Trong bối cảnh doanh nghiệp hướng đến mô hình làm việc theo dự án, nhân viên phải phối hợp liên tục với đồng nghiệp có chuyên môn khác nhau. Một nhân viên giỏi nhưng không chịu chia sẻ, không biết phối hợp sẽ khó duy trì sự tin tưởng của cấp trên. Ngược lại, nhân sự có tinh thần hợp tác luôn được đánh giá là “người mà ai cũng muốn làm chung”.

Nhiều người tin rằng để trở thành “nhân viên được sếp yêu thích”, cần phải thật xuất sắc hoặc đạt thành tích vượt trội. Nhưng thực tế cho thấy điều quan trọng hơn là thái độ, tính chủ động, khả năng giao tiếp và tinh thần hợp tác. Khi những yếu tố này được duy trì ổn định, mỗi nhân viên đều có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong tổ chức và mở ra cơ hội phát triển bền vững cho chính mình.

5 bước để trở thành nhân viên mà sếp “để mắt” ngay từ ngày đầu tiên

1. Chủ động từ những việc nhỏ nhất Nhân viên chủ động luôn biết lập kế hoạch, dự đoán khó khăn và xử lý công việc mà không cần hướng dẫn chi tiết. Chủ động giúp tạo ấn tượng tốt với sếp, tiết kiệm thời gian quản lý và nâng cao uy tín cá nhân.

2. Biết nói “không” thông minh Nhận quá nhiều việc dễ khiến bạn kiệt sức và giảm hiệu quả. Biết giới hạn bản thân, từ chối khéo khi nhiệm vụ vượt khả năng và đề xuất giải pháp thay thế sẽ giúp sếp tin tưởng bạn hơn.

3. Giao tiếp rõ ràng và hợp tác hiệu quả Một nhân viên giỏi không chỉ làm việc tốt mà còn phối hợp trơn tru với đồng nghiệp. Trình bày phương án cụ thể, lắng nghe và chia sẻ thông tin kịp thời giúp cả nhóm vận hành hiệu quả, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.

4. Thái độ khiêm nhường, chăm chỉ Nhân viên nhã nhặn, đúng giờ, chu đáo trong từng chi tiết luôn được sếp đánh giá cao. Thái độ tốt không chỉ thể hiện sự đáng tin mà còn góp phần duy trì văn hóa công sở ổn định và tích cực.

5. Không ngừng học hỏi và phát triển Người đáng tin luôn chủ động nâng cao kỹ năng, tìm hiểu quy trình mới và đề xuất cải tiến. Điều này khiến sếp an tâm giao nhiệm vụ quan trọng và coi bạn là tài sản quý của công ty.