3 kiểu sếp đáng sợ hơn lương thấp

Gần đây, tôi hay bắt gặp câu nói này mỗi khi lướt MXH: Nhân viên không nghỉ việc vì họ chán công ty hay chán công việc, thứ khiến họ rời đi chính là người sếp trực tiếp. Càng đọc, càng ngẫm, tôi càng thấy đúng. Trong suốt hơn chục năm đi làm, không dưới 5 lần nhảy việc, nếu không phải vì bản thân thay đổi định hướng, thì đúng là tôi nghỉ việc vì sếp thật.

Bởi gặp 3 kiểu sếp này, tôi thà thất nghiệp còn hơn.

1. Sếp thích kiểm soát từng chi tiết

Hay còn gọi là “micro management” đấy!

Tôi nhớ khoảng thời gian đầu tiên khi mới vào một công ty nhỏ, sếp của tôi luôn dõi theo từng việc tôi làm. Cứ khoảng 15 phút 1 lần, dù còn cách deadline cỡ 3-4 tiếng, sếp lại nhắn tin hỏi “làm đến đâu rồi?”, hoặc không thì cũng bắt cập nhật từng li từng tí.

Ban đầu, tôi còn nghĩ chắc mình là nhân viên mới nên sếp sát sao, cảm thấy áp lực đôi chút nhưng vẫn biết ơn vì sếp có tâm. Nhưng hóa ra không phải. Tới khi tôi làm được hơn 1 năm, sếp vẫn như vậy, dù công việc chẳng có gì mới hay quá khó, quá thách thức. Thậm chí cả việc tôi đứng lên đi vệ sinh, sếp cũng hỏi: "Đi đâu đấy?"!

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là cảm giác mình không còn quyền quyết định bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất. Cảm giác như mọi nỗ lực, mọi sáng kiến đều vô nghĩa. Dần dần, tôi không còn hứng thú nghĩ ra cách làm mới hay sáng tạo trong công việc nữa. Mỗi ngày đi làm, tôi chỉ muốn hoàn thành đúng những gì sếp yêu cầu, không hơn không kém, như một cái máy. Cảm giác bị giám sát từng chi tiết khiến tôi kiệt sức về tinh thần.

2. Sếp “lật brief” với tốc độ tính theo từng phút

Tôi từng làm việc với một sếp hay thay đổi ý tưởng, ra chỉ thị mập mờ. 30 phút trước, sếp bảo tôi tập trung hoàn thành báo cáo A, thì đùng 1 cái, sếp lại giao một việc khác vì “nó gấp hơn”. Đương nhiên, đi làm có việc gấp là điều bình thường, nhưng không thể mỗi ngày, mỗi giờ đều phát sinh việc gấp như vậy được.

Tôi mất hàng giờ điều chỉnh công việc, vừa làm xong thì lại phải làm lại - vẫn đầu việc đó.

Ảnh minh họa

Tôi nhớ có một dự án quan trọng mà tôi và đồng nghiệp làm việc miệt mài cả tuần, nhưng cuối cùng khi trình kết quả, sếp lại bảo: “Tôi nghĩ ra hướng mới, mọi người sửa lại hết nhé”. Nhiều lần như vậy, sếp giao việc xong cũng chẳng ai muốn bắt tay vào làm luôn nữa, vì đoán kiểu gì sếp cũng thay đổi định hướng ngay thôi.

3. Sếp không công bằng

Đây là kiểu sếp khiến tôi không muốn gắn bó nhất, dù chỉ 1 ngày vậy mà vẫn phải chịu tới 3 tháng, tôi mới dám nộp đơn xin nghỉ, không phải vì tiếc công việc hay lương thưởng, chỉ là muốn hoàn thành cho xong những thứ đang dang dở.

Dự án đó, tôi và 1 người đồng nghiệp phải thức trắng mấy đêm, bù đầu tóc rối vì nó gần 2 tháng trời. Vậy mà cuối cùng, người được khen thưởng lại là người chỉ hỗ trợ chúng tôi trong chốc lát.

Nhìn lại hành trình đi làm của mình, đến giờ tôi vẫn còn sợ khi nghĩ lại khoảng thời gian làm việc với 3 kiểu sếp như trên. Nhưng nghĩ theo hướng khác, đó cũng là những trải nghiệm đáng giá, vì nhờ thế, tôi mới hiểu thế nào là một người sếp tốt.