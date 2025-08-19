Đi siêu thị mà làm 6 việc này thì chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ

Đi siêu thị vốn được xem là cách mua sắm an toàn, tiện lợi và dễ kiểm soát hơn. Nhưng thực tế, không ít người vẫn phải "đau ví" sau mỗi lần ghé siêu thị, thậm chí ngồi cộng lại mới thấy mình đã tiêu gấp đôi, gấp ba dự tính ban đầu.

Nguyên nhân không hẳn do giá cả, mà nhiều khi đến từ chính những thói quen tưởng như vô hại của chúng ta. Nếu bạn vẫn còn giữ 6 thói quen dưới đây, thì chẳng khác nào bấy lâu nay bạn đã vứt tiền qua cửa sổ.

1. Không lập danh sách trước khi đi

Rất nhiều người đi siêu thị theo cảm hứng: thấy gì thích thì lấy, đến khi thanh toán mới tá hỏa. Việc thiếu một danh sách cụ thể dễ khiến bạn mua thừa hoặc mua những món không thật sự cần. Ví dụ, bạn chỉ định mua một chai dầu ăn nhưng đi ngang quầy khuyến mãi, thế nào cũng xách thêm vài gói snack hay vài chai nước ngọt. Tích tiểu thành đại, cuối tháng số tiền thừa ra này có thể đủ để trả tiền điện.

2. Đi mua sắm khi bụng đói

Đây là "cái bẫy" mà các chuyên gia tài chính luôn cảnh báo. Khi đói, não bộ sẽ kích thích chúng ta muốn mua nhiều đồ ăn hơn, kể cả những món chưa chắc sẽ dùng tới. Bạn sẽ dễ xiêu lòng trước bánh ngọt, xúc xích, đồ ăn nhanh - những thứ vừa đắt vừa không lành mạnh. Một nghiên cứu từng cho thấy: người đi siêu thị lúc đói tiêu nhiều hơn 20 - 30% so với người đã ăn no.

3. Quá tin vào biển giảm giá

"Giảm giá sốc", "mua 1 tặng 1", "giá chỉ hôm nay"… - những dòng chữ bắt mắt ấy là chiêu kinh điển để siêu thị kéo ví bạn. Thực chất, không phải lúc nào giảm giá cũng có lợi. Có món hàng được nâng giá gốc lên rồi mới gắn mác "sale", hoặc khuyến mãi cho sản phẩm sắp hết hạn. Mua theo tâm lý FOMO dễ khiến bạn rinh về một đống đồ chẳng bao giờ dùng đến. Vậy nên, đừng để biển khuyến mãi "dắt mũi" mình.

4. Mua đồ đóng gói sẵn thay vì tự chọn

Nhiều người chọn hoa quả, rau củ hay thịt cá đóng sẵn vì nghĩ tiện lợi và sạch sẽ hơn. Nhưng thực tế, mua kiểu này thường đắt hơn so với việc tự chọn. Không ít trường hợp túi đóng sẵn còn lẫn cả rau úa, quả dập. Bạn vừa mất thêm tiền, vừa rước về hàng kém chất lượng. Nếu muốn tiết kiệm, hãy chịu khó tự tay chọn lựa - vừa đảm bảo ngon, vừa bảo vệ ví tiền.

5. Lang thang khắp siêu thị không mục đích

Một trong những "chiêu" của siêu thị là sắp xếp quầy kệ sao cho bạn phải đi lòng vòng mới tìm được món cần mua. Trong lúc đó, bạn sẽ bị vô số sản phẩm bắt mắt "gọi tên". Nếu không tỉnh táo, giỏ hàng sẽ đầy ắp những món chẳng hề nằm trong kế hoạch. Cách tốt nhất: đi thẳng đến quầy cần thiết, lấy đồ xong ra ngay. Đi càng lâu, ví càng mỏng.

6. Quên kiểm tra giá và hóa đơn

Nhiều người vội vã thanh toán rồi rời quầy, không thèm nhìn kỹ hóa đơn. Thực tế, lỗi nhập sai giá, tính trùng sản phẩm hoặc khuyến mãi chưa được áp dụng vẫn xảy ra. Nếu bạn không kiểm tra, coi như tự "biếu" siêu thị vài chục nghìn đến cả trăm nghìn. Một thói quen nhỏ nhưng giúp bảo vệ ví tiền chính là luôn rà lại hóa đơn trước khi ra khỏi quầy.

Đi siêu thị là việc quen thuộc, nhưng chỉ cần sơ ý một chút, bạn sẽ dễ dàng tiêu tiền vô lý mà không hề hay biết. Vì vậy, lần tới trước khi đi siêu thị, hãy lập sẵn danh sách, ăn uống đầy đủ, giữ cái đầu tỉnh táo trước khuyến mãi và đừng quên kiểm tra hóa đơn. Một chút thay đổi trong thói quen có thể giúp bạn tiết kiệm cả triệu đồng mỗi tháng.

