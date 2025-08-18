Lương thấp đầu tư từ đâu?

Không ít người trẻ than thở: “Lương còn chưa đủ tiêu thì lấy đâu ra tiền đầu tư?”. Nhưng thực tế, đầu tư không phải đặc quyền của người giàu. Nếu biết tính toán, ngay cả mức lương 7-8 triệu đồng/tháng, bạn vẫn có thể tạo cho mình những bước đi tài chính đầu tiên.

Cái bẫy “phải giàu mới đầu tư”

Suy nghĩ phổ biến của nhiều người là: chỉ khi thu nhập cao, dư dả mới nên tính chuyện gửi tiền, mua chứng khoán hay tham gia quỹ mở. Nhưng chính cách nghĩ này khiến nhiều người bỏ lỡ thời gian vàng để tích lũy tài sản.

Thực tế, đầu tư không cần số vốn khổng lồ ngay từ đầu. Các quỹ mở hiện cho phép tham gia chỉ từ 100.000 đồng. Một số app đầu tư chứng khoán cũng hỗ trợ mua lẻ cổ phiếu vài trăm nghìn. Quan trọng không phải là bao nhiêu, mà là hình thành thói quen.

1 triệu/tháng và sức mạnh của thời gian

Giả sử bạn dành ra 1 triệu đồng mỗi tháng từ khoản lương chưa cao, đưa vào kênh đầu tư có lợi suất trung bình 8%/năm. Sau 5 năm, con số này không dừng ở 60 triệu, mà có thể lên tới gần 73 triệu nhờ lãi kép.

Khoản tiền này có thể trở thành quỹ dự phòng, tiền học lên, hay một phần vốn kinh doanh sau này. Nhiều bạn trẻ thử tính rồi mới giật mình: chỉ cần bắt đầu sớm, số tiền nhỏ vẫn có thể nở ra đáng kể.

Tư duy quan trọng hơn con số

Với người lương chưa cao, đầu tư không chỉ để sinh lời, mà còn giúp tách riêng một phần tiền khỏi tiêu xài hàng ngày. Cứ đều đặn mỗi tháng đóng góp một khoản, bạn buộc mình kỷ luật hơn, tránh xài hết lương rồi mới nghĩ đến tiết kiệm.

Vấn đề nằm ở cách nhìn. Nếu chờ đến khi có thật nhiều tiền mới bắt đầu, bạn sẽ mãi đứng ngoài cuộc chơi.

Người lương chưa cao nên đặt mục tiêu nhỏ, rõ ràng: ví dụ, “trích 10% thu nhập cho đầu tư”, dù ít nhưng tạo thành thói quen. Khi lương tăng, tỷ lệ và số tiền này sẽ tự động lớn lên. Chính sự kỷ luật mới là chìa khoá giúp tiền đẻ ra tiền.

Chọn kênh đầu tư phù hợp với túi tiền

Khi mới bắt đầu, không nên chạy theo những kênh “đánh nhanh thắng nhanh” dễ rủi ro. Các lựa chọn an toàn, vốn nhỏ nhưng linh hoạt mới là ưu tiên:

- Quỹ mở, chứng chỉ quỹ: mức nạp từ vài trăm nghìn, có tính thanh khoản, phù hợp để bắt đầu.

- Trái phiếu, tiết kiệm online: lãi không cao nhưng chắc chắn, tạo cảm giác yên tâm.

- Cổ phiếu bluechip: có thể mua lẻ, giữ lâu dài thay vì lướt sóng.

Đầu tư sớm để đổi vai trò với tiền bạc

Nếu cứ chờ đến khi lương cao mới đầu tư, bạn sẽ mãi trong vòng xoay “làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu”. Ngược lại, khi bắt đầu từ sớm, dù với số tiền nhỏ, bạn đang để tiền làm việc cho mình.

Đầu tư sớm không biến bạn thành tỷ phú trong một đêm, nhưng chắc chắn giúp người lương thấp thoát dần cảm giác chật vật, và có cơ hội thay đổi tương lai tài chính.