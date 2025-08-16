Băn khoăn của người kiếm 80-100 triệu/tháng, cứ 2 tháng lại mua 1 cây vàng

Thu nhập cao, không nợ nần và còn có vàng “dắt lưng”, tần suất mua tính theo cây chứ cũng không phải vài phân hay 1 chỉ. Nghe tới đây, hẳn nhiều người sẽ chợt thốt lên: “Ổn quá rồi chứ còn gì nữa”!

Tuy nhiên cuộc sống mà, không phải lúc nào có tiền, có vàng là cũng hết lắng lo. Tâm sự của cô gái 30 tuổi trong câu chuyện dưới đây chính là một trường hợp như vậy. Dù thu nhập khá cao ở mức 80-100 triệu/tháng, 2 tháng gom tiền mua được 1 cây vàng, nhưng tình hình vẫn là: Chưa thể yên tâm!

Băn khoăn với mục tiêu mua nhà

Trong bài đăng, cô cho biết: “Em sinh năm 1995, vừa đi du học về nước được gần 1 năm. Em sống ở TPHCM. Thu nhập thực nhận 1 tháng khoảng 80-110 triệu, tài sản hiện có toàn vàng, quy ra tiền mặt được khoảng 700 triệu. Mỗi tháng em để dành được ít nhất 50 triệu, trung bình 2 tháng em mua 1 cây vàng.

Ảnh minh họa

Hiện tại em đang ở cùng bố mẹ, nhưng em cũng không muốn dựa dẫm vào bố mẹ quá nhiều mà muốn mua nhà. Phần vì muốn ở riêng và cũng là để cho bố mẹ yên tâm là em có chút thành tựu. Nhưng ngân sách thì chưa đủ, em tính 2 phương án:

1/ Vay bố mẹ tầm 1 tỷ, vay ngân hàng thêm 3,5 tỷ mua chung cư ở Quận 7. Khoản vay ngân hàng thì em tự tin trả được trong vòng 1 năm.

2/ Cố gắng làm rồi tích góp thêm 1 năm nữa, không vay bố mẹ mà chỉ vay ngân hàng thôi.

Mong mọi người cho em lời khuyên với ạ”.

Ở phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thán phục với mức thu nhập cũng như khả năng mua vàng tích sản của cô ở thời điểm hiện tại. Phần lớn đều nghiêng về phương án 1, vì nếu đợi 1 năm nữa mới chốt mua nhà, cũng khó lường trước được giá BĐS khi ấy. Và quan trọng hơn là thu nhập tốt, lại rất tự tin với khả năng trả nợ, thì không còn gì phải băn khoăn.

“Bản thân bạn có tư duy độc lập, thu nhập và tài sản cũng ổn, bố mẹ lại có khả năng hỗ trợ thì chần chừ có khi là dại đấy. Vay bố mẹ thì trả xong khoản vay ngân hàng, mình cố tích góp để trả bố mẹ cũng ổn mà, chứ có xin không của bố mẹ 1 tỷ đâu mà lo” - Một người khuyên.

“Nên vay bố mẹ chứ em, nếu bố mẹ có thể cho vay nhiều hơn thì em cứ vay để giảm lãi ngân hàng, rồi tập trung trả đứt nợ ngân hàng, xong trả bố mẹ. Nói chung ưu tiên khoản vay không lãi và nên mua nhà sớm nếu đặt mục tiêu có nhà riêng nhé” - Một người chung quan điểm.

“Thích tự lập thì chọn phương án 2, còn ưu tiên mục tiêu có nhà sớm thì chọn phương án 1. Là do bạn coi trọng cái nào thôi, chứ mình thì nghĩ phương án 1 ổn hơn. Bố mẹ có điều kiện, không tội gì không nhờ bố mẹ, đó cũng là cái may mắn của mình chẳng có gì phải ngại” - Một người thẳng thắn.

Vay tiền mua nhà, tính toán thế nào để không quá áp lực nợ nần?

Nếu quyết định vay tiền mua nhà, bạn cần lưu tâm 3 vấn đề dưới đây, để phòng trường hợp mua nhà xong, áp lực trả nợ lại trở thành gánh nặng quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống, dẫn đến kết cục bán nhà trả nợ.

1 - Phương án tính toán khoản vay mua nhà

Để khoản vay mua nhà không ảnh hưởng tới chi tiêu, sinh hoạt chung của bản thân hoặc gia đình, bạn có thể áp dụng quy tắc 28/36.

Ảnh minh họa

Theo quy tắc 28/36: Bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua nhà, và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

Ví dụ: Thu nhập hàng tháng của bạn là 100.000.000 đồng. Như vậy, trong 1 tháng:

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho khoản vay mua nhà là: 100.000.000 x 28% = 28.000.000 đồng.

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho tất cả các khoản nợ khác (bao gồm cả nợ vay mua nhà) là: 100.000.000 x 36% = 36.000.000.

2 - Ưu tiên vay tiền người thân trước khi vay ngân hàng

Nếu bắt buộc phải vay tiền mua nhà, hãy ưu tiên vay người thân trước khi vay ngân hàng, vì thông thường, vay người thân sẽ không mất lãi; hoặc nếu lãi, khoản lãi có thể cũng sẽ "nhẹ nhàng" hơn nhiều lãi vay ngân hàng.

Vậy nên, cố gắng vay tiền người thân, đồng thời lên kế hoạch tiết kiệm để trả nợ cho họ, rồi xem còn thiếu bao nhiêu, hãy vay ngân hàng.

3 - Không được phép loại trừ khả năng bị giảm thu nhập sau khi vay tiền mua nhà

Khi thu nhập ổn định, việc trả nợ hàng tháng có thể không phải áp lực quá lớn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất trắc như mất việc, ốm đau, hoặc các vấn đề kinh tế khác có thể dẫn đến giảm hoặc mất thu nhập. Nếu đã quyết định vay tiền mua nhà hoặc mua BĐS, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, đừng bao giờ bỏ qua khả năng bản thân có thể bị giảm thu nhập/mất thu nhập.

Việc trả nợ mua nhà là một cam kết tài chính dài hạn và thường chiếm một phần không nhỏ trong thu nhập hàng tháng. Nếu không tính toán đến khả năng giảm thu nhập, bạn có thể phải thắt chặt chi tiêu quá mức khi tình huống xấu xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Việc có sự chuẩn bị trước giúp bạn có thể duy trì một mức sống chấp nhận được ngay cả khi thu nhập bị ảnh hưởng.