Giá vàng hôm nay 18/8: Tiếp tục đi ngang, chờ đợi dữ liệu mới

Giá vàng đi ngang trong bối cảnh dữ liệu lạm phát và tiêu dùng pha trộn không đủ sức hấp dẫn để lôi kéo giới đầu tư.

Theo ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, giá vàng giao ngay đã xây dựng được một nền tảng vững chắc quanh mức 3.330 USD/ounce. Ông đánh giá thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, giá chủ yếu dao động trong khoảng 3.250 - 3.400 USD/ounce.

Ông Chandler dự báo khả năng giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong tuần tới do lịch kinh tế không có nhiều sự kiện lớn. Mức giá thấp nhất là vào cuối tháng 8, gần 3.270 USD/ounce - cơ hội hấp dẫn để mua vào. Thị trường hiện đang ở trạng thái chờ đợi những dữ liệu mới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay đi ngang. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 18/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.335 USD/ounce, không đổi so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.334 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 10 nhà phân tích tham gia khảo sát triển vọng vàng tuần tới của Kitco News. Trong đó, chỉ một người dự báo giá vàng sẽ tăng, một người khác dự báo giá giảm và 8 người nhận định giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của Kitco thu hút 183 phiếu bầu, với 115 người (63%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 33 người (18%) dự báo giảm, còn lại 35 người (19%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho rằng, dữ liệu lạm phát tăng trong tuần này sẽ không ngăn Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

“ Ban đầu vàng giao dịch giảm sau báo cáo chỉ số giá sản xuất của Mỹ cao hơn kỳ vọng. Nguyên nhân là vì nhà đầu tư lo ngại điều này có thể làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất khi gợi ý lạm phát lõi PCE tháng 7 có thể tăng, buộc Fed phải thận trọng ”, ông cho hay.

Ole Hansen cũng nhấn mạnh, chi phí đầu vào tăng có nguy cơ làm giảm biên lợi nhuận doanh nghiệp hoặc chi phí này được chuyển sang người tiêu dùng, gây áp lực tăng lên CPI. Tuy nhiên, dữ liệu này không thay đổi quan điểm dài hạn tích cực đối với vàng, vì Fed cuối cùng sẽ phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ kinh tế.