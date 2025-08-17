Xếp hàng 3 tiếng, chi 3-4 triệu/tháng để mua trái cây CẮT SẴN: Mình lười để người khác có cơ hội kiếm tiền?

Cuộc sống bận rộn quá, thời gian ngủ còn không đủ, ăn uống lắm khi cũng phải tranh thủ, thế nên hiển nhiên, chúng ta sẽ ưu tiên những thứ nhanh gọn - tiện lợi. Ưu điểm khi sử dụng những kiểu dịch vụ này là tiết kiệm thời gian, công sức. Còn nhược điểm thì rõ ràng là tốn kém, vì chẳng có gì miễn phí.

Gần đây, nhiều dịch vụ như vậy nở rộ, từ dọn nhà thuê cho tới đi chợ hộ, nhưng có lẽ đây mới là dịch vụ khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi nhất: Bán trái cây cắt sẵn! Vì sao phải thắc mắc ư? Bởi vì trái cây thì bán ở khắp nơi, từ siêu thị tới cửa hàng tiện lợi và cả lề đường, không tốn nhiều thời gian để mua, cũng chẳng tốn nhiều thời gian để gọt. Vậy mà nhiều người vẫn ưu tiên mua trái cây cắt sẵn đóng hộp, thay vì dành 5-7 phút "tự thân vận động".

Dịch vụ bán trái cây cắt sẵn nở rộ tại Hàn Quốc: Xếp hàng 3 tiếng mới mua được!

Theo The Korea Herald, riêng trong tháng 7/2025, 7 chi nhánh "Fresh Table" (quầy bán hoa quả cắt sẵn) của Hyundai Department Store tiêu thụ 600-700 quả dưa hấu/ngày. Vào những ngày cuối tuần, số lượng người xếp hàng mua dưa hấu cắt sẵn dài tới một người có thể phải đợi tới 2-3 tiếng, để cầm trên tay 1 hộp dưa hấu.

1 hộp dưa hấu bổ sẵn tại ở Fresh Table (Ảnh: The Korea Herald)

Dù chi phí cho một quả dưa hấu bổ sẵn kèm hộp đựng lên tới 50.000 won (tương đương 850.000 đồng), gần gấp đôi giá mua nguyên quả ở chợ nhưng nhiều gia đình vẫn chấp nhận mua dưa hấu bổ sẵn. Lý do, theo chia sẻ của một bà mẹ trẻ, là "chỉ cần bớt một việc vặt khi nuôi con thì tốn bao nhiêu tiền cũng chi".

Nhu cầu mua trái cây cắt sẵn tại Hàn Quốc lớn đến mức nhiều cửa hàng tiện lợi và các tiệm bán trái cây, cũng nhanh chóng nhập cuộc để cạnh tranh với "Fresh Table" của Huyndai Department Store.

Emart24 - Chuỗi cửa hàng tiện lợi thuộc tập Shinsegae, vừa hợp tác cùng OROT để ra mắt tủ lạnh thông minh "Pinkkio", cung cấp trái cây cắt sẵn đóng gói nhỏ cho 1-2 người ăn. Số liệu của Emart24 cho thấy, doanh số trái cây đóng gói chỉ có tăng, không có giảm: Doanh thu tăng 10% trong tháng 5 so với tháng 4, và thêm 15% vào tháng 6.

Xu hướng này được dự báo sẽ còn lan rộng khi số lượng người độc thân tại Hàn Quốc ngày một nhiều và nhu cầu "ăn liền - ăn nhanh - tiết kiệm thời gian" ngày càng tăng. Các chuyên gia nhận định, trái cây cắt sẵn đang trở thành phân khúc mới đầy tiềm năng của ngành bán lẻ Hàn Quốc.

Việt Nam cũng không ngoại lệ: Sẵn sàng chi 3-4 triệu/tháng để mua trái cây cắt sẵn!

Nếu để ý, bạn sẽ thấy từ Facebook tới Instagram, Threads hay các ứng dụng giao đồ ăn, "hoa quả cắt sẵn" không phải là thứ gì mới mẻ.

Thu Hương (28 tuổi) hiện đang sinh sống tại Hà Nội cho biết trung bình 1 tháng, cô chi khoảng 3-4 triệu cho việc mua trái cây cắt sẵn trên các ứng dụng giao đồ ăn, trong cửa hàng tiện lợi, hoặc trong siêu thị.

Thu Hương đặt trái cây cắt sẵn trên app khá thường xuyên, trung bình khoảng 80k/đơn, chưa kể chi phí mua trái cây cắt sẵn trong cửa hàng tiện lợi, siêu thị (Ảnh: NVCC)

"Mình sống 1 mình và thường hay đi làm về muộn, khoảng 7-8 giờ mới về tới nhà. Giờ đó thì chợ búa đóng cửa hết rồi, các cửa hàng trái cây còn mở thì chủ yếu là trái cây nhập khẩu, giá cũng khá đắt. Chỉ có cửa hàng tiện lợi và siêu thị là còn mở, còn bán trái cây vào lúc mình tiện mua. Mình hay mua trái cây ăn tối hoặc ăn tráng miệng sau bữa trưa ở văn phòng. Tối thì mệt nên có khay cắt sẵn là mình lấy luôn, trưa thì chủ yếu là đặt trái cây cắt sẵn trên app, giao tới công ty.

Nói chung là cũng tiện, biết lựa quán thì trái cây cũng ngon chứ không phải không, nhưng đương nhiên giá thành không thể rẻ bằng tự mua, tự bổ được" - Thu Hương chia sẻ về lý do không tiếc tiền cho việc mua trái cây cắt sẵn.

Mặc dù chưa có số liệu nghiên cứu về doanh thu hay thị phần của sản phẩm "hoa quả cắt sẵn", nhưng chỉ cần dạo 1 vòng Facebook, cũng đủ thấy thị trường này đang sôi động thế nào. Cộng đồng mạng vẫn chia làm 2 phe: Một bên "chê tới bến" hoa quả bổ sẵn, một bên khen không tiếc lời.

Cứ 1 comment chê thì lại có 1 comment khen hoa quả cắt sẵn (Ảnh chụp màn hình)

Nhóm khen thì lập luận rằng mua trái cây cắt sẵn rất tiện, bởi mua 1 hộp có thể thưởng thức tới 3-4 loại hoa quả khác nhau. Chứ muốn ăn đa dạng mà tự mua, tự bổ thì hoặc là người bán không bán ít, hoặc là mua nhiều xong chẳng ăn hết, thế là bỏ thành ra lãng phí.

Nhóm chê thì phản bác, cho rằng trái cây cắt sẵn toàn là hàng sắp hỏng, để nguyên trái không ai mua nên người bán mới cắt ra, bỏ phần hỏng, đóng thành hộp để bán cho những người thích sự nhanh gọn, tiện lợi.

Dường như không mấy ai đặt vấn đề giá cả lên bàn cân, thứ họ quan tâm chỉ là chất lượng trái cây mình thưởng thức và độ tiện lợi. Người thích ăn trái cây tươi ngon thì tự mua về bổ, người thích sự tiện lợi thì "lên app". 1 quả đu đủ tự mua có khi chỉ 20k, 1 khay đu đủ bổ sẵn - có khi chưa được nửa quả, đã 40-45k, cũng vẫn ok!