Chi tiêu phiên phiến thôi, mua vàng được là ok: Cách “thế hệ cợt nhả” sống nghiêm túc!

"Thế hệ cợt nhả" là nickname mà nhiều người vẫn "gọi yêu" Gen Z, vì thế hệ này sống chill quá: Không tiếc tiền cho trải nghiệm, ưu tiên tận hưởng hiện tại vì YOLO mà. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, khi thị trường việc làm gặp nhiều biến động, thu nhập giảm và việc kinh doanh cũng khó khăn hơn, không ít người đã bắt đầu biết lo cho tương lai thay vì chỉ sống hưởng thụ.

Đó đương nhiên là tín hiệu đáng mừng, nhưng không phải ai cũng đợi tới khi "nước đến chân mới nhảy". Mà kể cả thế, thì cách họ ổn định, chăm sóc sức khỏe tài chính cũng thường... chẳng giống ai.

Hai cô gái dưới đây chính là minh chứng cho lời khẳng định đó.

Nhận lương là mua vàng, các khoản chi tiêu khác thì lựa tính sau!

Thuý Quỳnh (SN 1997) là một giáo viên và đang sinh sống tại Hà Nội. Từ năm 2017, cô đã duy trì thói quen mua vàng, bởi khi đó cô có khoản tiền nhàn rỗi mà không cần dùng đến.

Bên cạnh vàng nhẫn và vàng miếng, Thuý Quỳnh còn thích mua vàng trang sức (Ảnh: NVCC)

Hàng tháng, Thuý Quỳnh đều đặn trích 50% thu nhập để đầu tư, mua vàng và gửi tiết kiệm vào ngân hàng. So sánh với các khoản đầu tư khác.

Thúy Quỳnh cho biết: "Mình chia quỹ tiết kiệm thành 3 phần. Một là gửi ngân hàng. Hai là mua cổ phiếu rồi kệ nó, không mua hàng tăng nhanh giảm nhanh, vì mình không có chuyên môn và kiến thức. Ba là mua vàng, số tiền mua vàng chiếm khoảng 15% số tiền tích lũy hàng tháng" .

Rõ ràng, Thúy Quỳnh là người đầu tư, tiết kiệm khá bài bản, không "tất tay" vào bất kỳ 1 thứ nào và cũng ưu tiên các khoản đầu tư ổn định, dài hạn hơn là "đánh nhanh thắng nhanh" hoặc... lỗ cũng nhanh.

Còn Hương Ngân (sinh năm 1999) thì hoàn toàn ngược lại, dù cũng mua vàng đều đặn hàng tháng nhưng cô bạn cho biết: "Thu nhập của mình thì không cố định, có tháng cao tháng thấp nên cũng khó để trích ra 1 khoản cố định. Hàng tháng nhận lương xong thì mình đi mua vàng luôn, nhiều thì mua được 1 chỉ, không thì mua 2 phân vàng hoặc 5 phân vàng. Thế là yên tâm bản thân cũng đang tích lũy được chút ít.

Chi tiêu còn lại thì cố cân đối thôi, ví dụ như mua sắm nhiều quá sắp hết tiền rồi thì phải chấp nhận không được ăn hàng nữa, hoặc ngược lại" .

Khoảng gần 2 năm trở lại đây, Hương Ngân mới bắt đầu có thói quen mua vàng tích sản hàng tháng. Dù giá vàng biến động, cô vẫn cứ mua đều vì nếu không mua, tiền để đó lại tiêu đi mất. Ngoài khoản mua vàng này, Hương Ngân cũng thừa nhận bản thân chưa biết quản lý chi tiêu hiệu quả. Dẫu vậy, so với thời kiếm bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, tình hình hiện tại cũng có thể coi là đã tiến bộ nhiều rồi!

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm được mỗi tháng?

Với những người đang đều đặn tiết kiệm được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm thì việc "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ảnh minh họa

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.