Lương thấp nhưng sống sang

Nhiều người thu nhập chưa cao vẫn muốn ăn ngon, mặc đẹp, trải nghiệm nhiều. Điều này hoàn toàn không sai, nhưng nếu thiếu tính toán thì các khoản nâng cấp cuộc sống có thể biến thành gánh nặng tài chính. Dưới đây là những sai lầm thường gặp và cách khắc phục để vừa tận hưởng vừa bảo toàn ví tiền.

Quên tính chi phí duy trì

Không ít người chỉ tính số tiền bỏ ra lúc mua mà quên rằng còn những khoản phí đi kèm. Mua điện thoại trả góp 20 triệu nghe hợp lý, nhưng ngoài tiền trả góp còn cộng thêm chi phí phụ kiện, sửa chữa, thậm chí cả gói dữ liệu dung lượng cao để “xài cho đã”. Hay mua xe máy trả góp, ngoài tiền gốc và lãi hàng tháng, bạn sẽ phải chi thêm cho xăng, phí gửi xe và bảo dưỡng định kỳ. Nếu không tính kỹ, các khoản cộng dồn này có thể vượt xa dự tính ban đầu.

Lời khuyên: Trước khi mua, hãy tính chi phí trên mỗi lần sử dụng và cả chi phí duy trì hàng tháng. Nếu tổng số vượt quá ngân sách cho mục đó, hãy cân nhắc chọn phiên bản tiết kiệm hơn.

Lấy tháng này bù tháng khác

“Tận hưởng hết mình rồi tháng sau tiết kiệm bù” nghe hợp lý nhưng thực tế hiếm khi xảy ra. Chi phí phát sinh luôn xuất hiện bất ngờ: đám cưới bạn, sửa xe, khám bệnh… Nếu tháng trước đã vung tay thì tháng sau rất dễ thâm hụt.

Lời khuyên: Trích riêng một khoản cho chi tiêu sang ngay khi nhận lương. Khi hết quỹ, dừng hoặc hoãn kế hoạch. Điều này giúp dòng tiền ổn định và tránh cảm giác thiếu hụt liên tục.

Tiêu theo cảm xúc

Một bữa ăn nhà hàng vì hôm nay mệt, một chiếc túi mới vì đang sale - những quyết định này có thể tiêu tốn 20–30% thu nhập mỗi tháng mà không mang lại giá trị lâu dài. Đây là bẫy chi tiêu theo cảm xúc, khiến bạn khó kiểm soát tài chính.

Lời khuyên: Trước khi quẹt thẻ, hãy hỏi “Món này có giúp mình tốt hơn trong 3 tháng tới không?”. Nếu câu trả lời là không, hãy bỏ qua.

Biến “sang” thành kế hoạch

Sang không nhất thiết phải đi kèm với chi tiêu bất chấp. Với thu nhập chưa cao, hãy chia ngân sách hợp lý: phần lớn cho nhu cầu thiết yếu, một phần cho trải nghiệm, và luôn dành ra khoản tiết kiệm. Khi mọi khoản chi đều nằm trong kế hoạch, bạn vẫn có thể sống đẹp, tận hưởng mà không lo áp lực tiền bạc đè lên tương lai.